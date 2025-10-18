Frustran robo en restaurante de B° San Bernardo y detienen a tres personas

La policía detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Poco después, lograron ubicar a la tercera persona sospechosa cerca de la terminal de ómnibus. Interviene en el caso la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.

18/10/2025

Policías de comisaria 8 de barrio Portezuelo, al realizar patrullaje preventivo por inmediaciones de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Boedo, detectaron a tres personas en el interior de un restaurante intentando sustraer elementos. Se registraron daños en la puerta de ingreso al comercio.

En ese contexto, se detuvo a dos sujetos mayores de edad en el lugar. Posteriormente, se logró ubicar a la tercera sospechosa en inmediaciones de la terminal ómnibus.

Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 7.

