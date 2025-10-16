Las intervenciones se registraron en inmediaciones de la ruta provincial 5, a cargo de la División Lacustre y Fluvial. Diez personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.
[VIDEO] Auto fuera de control atropelló a dos jóvenes en el Monumento a Güemes
Dos jóvenes fueron hospitalizados tras un accidente ocurrido en el Monumento a Güemes, cuando un vehículo estacionado sin freno de mano se desplazó por la pendiente e impactó contra un banco de piedra.Policiales16/10/2025Ivana Chañi
El 11 de octubre, a las 21, operadores del Centro de Videovigilancia detectaron un siniestro en el Monumento a Güemes. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa envió asistencia policial y médica al lugar.
Las cámaras registraron el momento en que una pareja llegó a la intersección de Ejército del Norte y Cortázar a bordo de un Renault 12. El conductor dejó el vehículo estacionado sin colocar el freno de mano, lo que provocó que se desplazara por la pendiente.
El automóvil subió a la vereda, ingresó al predio del Monumento e impactó contra un banco de piedra donde se encontraban una mujer y un hombre de 21 y 23 años. Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del SAMEC.
Los heridos fueron trasladados al hospital San Bernardo, donde quedaron internados en observación por politraumatismos. El propietario del vehículo, un hombre de 30 años, quedó identificado y la Fiscalía Penal 4 tomó intervención en el hecho.
Efectivos del Departamento Seguridad Urbana detuvieron esta madrugada a un hombre de 25 años en la intersección de calles Mendoza y Esteco, en Villa Cristina,
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Lautaro Santino, un adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el pasado 4 de octubre.
Tres muertos en siniestros viales durante el fin de semana en Salta
La Policía informó que se controlaron más de 10.800 vehículos en toda la provincia. Tres personas perdieron la vida en distintos hechos y se labraron más de 1.200 infracciones.
Más de 200 efectivos de la Policia participaron de la búsqueda de Vicente CordeyroPoliciales11/10/2025
El operativo de rastrillaje con más de 200 efectivos de la Policía de Salta terminó con el hallazgo sin vida de Vicente Cordeyro en San Lorenzo. Fiscalía investiga el deceso.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.