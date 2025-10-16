[VIDEO] Auto fuera de control atropelló a dos jóvenes en el Monumento a Güemes

El 11 de octubre, a las 21, operadores del Centro de Videovigilancia detectaron un siniestro en el Monumento a Güemes. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa envió asistencia policial y médica al lugar.

Las cámaras registraron el momento en que una pareja llegó a la intersección de Ejército del Norte y Cortázar a bordo de un Renault 12. El conductor dejó el vehículo estacionado sin colocar el freno de mano, lo que provocó que se desplazara por la pendiente.

El automóvil subió a la vereda, ingresó al predio del Monumento e impactó contra un banco de piedra donde se encontraban una mujer y un hombre de 21 y 23 años. Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del SAMEC.

Los heridos fueron trasladados al hospital San Bernardo, donde quedaron internados en observación por politraumatismos. El propietario del vehículo, un hombre de 30 años, quedó identificado y la Fiscalía Penal 4 tomó intervención en el hecho.