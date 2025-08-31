Aunque no logró sumar puntos, el piloto argentino, que había largado en el puesto 16, tuvo una buena performance y quedó seis puestos más arriba que su compañero de Alpine.
Franco Colapinto lamentó no sumar puntos: "Era fácil conseguir uno"
El piloto argentino, tras una buena actuación que lo dejó en el puesto 11, se mostró autocrítico con la estrategia de su equipo, Alpine, y lamentó no haber logrado un punto en el Gran Premio de Países Bajos.Deportes31/08/2025Ivana Chañi
El piloto argentino Franco Colapinto, que finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos, hizo un balance de su actuación y se mostró autocrítico con el trabajo de su equipo. A pesar de una buena carrera que lo dejó a las puertas de los puntos, Colapinto consideró que la gestión de Alpine no fue la adecuada para lograr un mejor resultado.
"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera", expresó el piloto. La frustración de Colapinto se hizo evidente al no lograr sumar al menos un punto, una meta que, según su análisis, era alcanzable.
"Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho", afirmó.
"Franco Colapinto"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 31, 2025
Por sus declaraciones tras el #DutchGP: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”pic.twitter.com/GA5sqJwe1t
El australiano de McLaren mantuvo la primera posición durante las 72 vueltas y es más lider que nunca del campeonato de pilotos.
El partido tendrá lugar en el estadio José Maria Minella desde las 14.30 horas del domingo.
River buscará seguir siendo líder en el Torneo Clausura ante San Martín de San JuanDeportes31/08/2025
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 19.15 horas del domingo. El Millonario, con equipo alternativo.
En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios empataron 0 a 0. El Globo jugó gran parte del encuentro con uno menos.
Clásico caliente: hinchas de Huracán vandalizaron con pintura un mural de San LorenzoDeportes30/08/2025
Varios murales de San Lorenzo aledaños al Nuevo Gasómetro fueron intervenidos por fanáticos de Huracán durante la madrugada.
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.