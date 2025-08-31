Franco Colapinto lamentó no sumar puntos: "Era fácil conseguir uno"

El piloto argentino, tras una buena actuación que lo dejó en el puesto 11, se mostró autocrítico con la estrategia de su equipo, Alpine, y lamentó no haber logrado un punto en el Gran Premio de Países Bajos.

Deportes31/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

720

El piloto argentino Franco Colapinto, que finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos, hizo un balance de su actuación y se mostró autocrítico con el trabajo de su equipo. A pesar de una buena carrera que lo dejó a las puertas de los puntos, Colapinto consideró que la gestión de Alpine no fue la adecuada para lograr un mejor resultado.

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera", expresó el piloto. La frustración de Colapinto se hizo evidente al no lograr sumar al menos un punto, una meta que, según su análisis, era alcanzable.

720GP de Países Bajos: Franco Colapinto escaló cinco puestos y fue 11°

"Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho", afirmó. 

