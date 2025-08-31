Franco Colapinto lamentó no sumar puntos: "Era fácil conseguir uno"

El piloto argentino Franco Colapinto, que finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos, hizo un balance de su actuación y se mostró autocrítico con el trabajo de su equipo. A pesar de una buena carrera que lo dejó a las puertas de los puntos, Colapinto consideró que la gestión de Alpine no fue la adecuada para lograr un mejor resultado.

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera", expresó el piloto. La frustración de Colapinto se hizo evidente al no lograr sumar al menos un punto, una meta que, según su análisis, era alcanzable.

"Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho", afirmó.