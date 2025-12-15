Los ganadores de los premios The Best FIFA Football 2025 se conocerán mañana

En vísperas de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

La cena reunirá a por 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol.

Como siempre, los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA. Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

Los aficionados han votado, además, en las categorías The Best al once femenino de la FIFA y The Best al once masculino de la FIFA.

De igual modo, los votos de la afición y los de un panel formado por FIFA Legends han tenido el mismo peso a la hora de elegir a los ganadores del Premio Marta de la FIFA y del Premio Puskás de la FIFA (que se concede al mejor gol tanto en el fútbol femenino como en el masculino). Por el contrario, los hinchas decidieron en exclusiva el ganador del Premio a la Afición de la FIFA, y un panel de expertos, el del Premio Fair Play de la FIFA.