Juventud Antoniana aprobó balances 2024 y extendió el mandato de la actual comisión directiva

Durante el encuentro, los socios aprobaron por mayoría los balances correspondientes al período 2024, cumpliendo así con uno de los puntos centrales del orden del día y avalando la administración realizada por la actual conducción durante su primer año al frente de la institución.

El momento más relevante de la asamblea se produjo al tratarse la reforma del estatuto antoniano. A través de una moción presentada por un socio, se resolvió modificar la duración de los mandatos, que pasaron de dos a cuatro años.

Esta reforma estatutaria impacta directamente en la gestión en curso, ya que la extensión del mandato quedó incorporada al período actual, pese a que en principio el tratamiento apuntaba únicamente a la reforma del estatuto. De esta manera, Juan Carlos Segura continuará al frente de Juventud Antoniana hasta el año 2029.

La decisión generó debate entre los asambleístas, aunque finalmente fue aprobada conforme a los mecanismos institucionales, marcando un cambio significativo en la estructura dirigencial del club ubicado en Lerma y San Luis.

La asamblea se desarrolló con normalidad y dejó establecido un nuevo escenario institucional, con mandatos más extensos para la conducción del Santo a partir de la reforma aprobada.