Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.
Juventud Antoniana aprobó balances 2024 y extendió el mandato de la actual comisión directiva
o Juventud Antoniana llevó adelante el pasado viernes su Asamblea Ordinaria, en el marco de un año de gestión de la comisión directiva encabezada por Juan Carlos Segura, en una jornada institucional que dejó definiciones de fuerte impacto para el futuro del club.Deportes15/12/2025
Durante el encuentro, los socios aprobaron por mayoría los balances correspondientes al período 2024, cumpliendo así con uno de los puntos centrales del orden del día y avalando la administración realizada por la actual conducción durante su primer año al frente de la institución.
El momento más relevante de la asamblea se produjo al tratarse la reforma del estatuto antoniano. A través de una moción presentada por un socio, se resolvió modificar la duración de los mandatos, que pasaron de dos a cuatro años.
Esta reforma estatutaria impacta directamente en la gestión en curso, ya que la extensión del mandato quedó incorporada al período actual, pese a que en principio el tratamiento apuntaba únicamente a la reforma del estatuto. De esta manera, Juan Carlos Segura continuará al frente de Juventud Antoniana hasta el año 2029.
La decisión generó debate entre los asambleístas, aunque finalmente fue aprobada conforme a los mecanismos institucionales, marcando un cambio significativo en la estructura dirigencial del club ubicado en Lerma y San Luis.
La asamblea se desarrolló con normalidad y dejó establecido un nuevo escenario institucional, con mandatos más extensos para la conducción del Santo a partir de la reforma aprobada.
Los galardones de la décima edición de los premios The Best FIFA Football Awards se concederán en una cena de gala que se celebrará en Doha (Catar)
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.
Suspendido Las Leonas y Países Bajos: Con Valentina Raposo en cancha la tormenta detuvo el juegoDeportes15/12/2025
El encuentro fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del director de Partido.
Otra derrota de Los infernalesDeportes15/12/2025
El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás. Salta Basket llegada de una derrota en Tucuman y ahora mañana martes viostara a Santa Paula de Galvez, Santa Fe.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.