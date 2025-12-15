Los galardones de la décima edición de los premios The Best FIFA Football Awards se concederán en una cena de gala que se celebrará en Doha (Catar)
Borja de River a Boca despierta polémica
Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.Deportes15/12/2025
¿Miguel Borja tiene chances de jugar en Boca? El propio delantero, que todavía tiene contrato con River hasta fines de diciembre pese a que ya se despidió, abrió la polémica con sus declaraciones recientes. No le cerró las puertas e, inmediatamente, los rumores sobre un pase bomba empezaron a sobrevolar.
Sin embargo, según pudo averiguar tycsports.com, a esta altura no hubo contactos entre las partes y tampoco es un jugador que Juan Román Riquelme tenga en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada, cuando quedará en condición de libre.
Si bien es cierto que en el pasado -luego de la Copa América 2021- el extinto Consejo de Fútbol tuvo un acercamiento con la intención de hacerse de los servicios del colombiano, traspaso que finalmente no se dio porque "tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla", hoy no está en la lista de incorporaciones del Xeneize.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.
Suspendido Las Leonas y Países Bajos: Con Valentina Raposo en cancha la tormenta detuvo el juegoDeportes15/12/2025
El encuentro fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del director de Partido.
Otra derrota de Los infernalesDeportes15/12/2025
El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás. Salta Basket llegada de una derrota en Tucuman y ahora mañana martes viostara a Santa Paula de Galvez, Santa Fe.
Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s Old Boys tras una histórica jornada electoral en el Parque Independencia, que contó con la participación de alrededor de 10.500 votantes.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.