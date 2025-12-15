Borja de River a Boca despierta polémica

¿Miguel Borja tiene chances de jugar en Boca? El propio delantero, que todavía tiene contrato con River hasta fines de diciembre pese a que ya se despidió, abrió la polémica con sus declaraciones recientes. No le cerró las puertas e, inmediatamente, los rumores sobre un pase bomba empezaron a sobrevolar.

Sin embargo, según pudo averiguar tycsports.com, a esta altura no hubo contactos entre las partes y tampoco es un jugador que Juan Román Riquelme tenga en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada, cuando quedará en condición de libre.

Si bien es cierto que en el pasado -luego de la Copa América 2021- el extinto Consejo de Fútbol tuvo un acercamiento con la intención de hacerse de los servicios del colombiano, traspaso que finalmente no se dio porque "tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla", hoy no está en la lista de incorporaciones del Xeneize.