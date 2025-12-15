Borja de River a Boca despierta polémica

Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.

Deportes15/12/2025

miguel-borja-metio-62-goles-con-la-camiseta-de-river_862x485

¿Miguel Borja tiene chances de jugar en Boca? El propio delantero, que todavía tiene contrato con River hasta fines de diciembre pese a que ya se despidió, abrió la polémica con sus declaraciones recientes. No le cerró las puertas e, inmediatamente, los rumores sobre un pase bomba empezaron a sobrevolar.

Sin embargo, según pudo averiguar tycsports.com, a esta altura no hubo contactos entre las partes y tampoco es un jugador que Juan Román Riquelme tenga en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada, cuando quedará en condición de libre.

Si bien es cierto que en el pasado -luego de la Copa América 2021- el extinto Consejo de Fútbol tuvo un acercamiento con la intención de hacerse de los servicios del colombiano, traspaso que finalmente no se dio porque "tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla", hoy no está en la lista de incorporaciones del Xeneize.

Te puede interesar
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

720

El nuevo rival para Central Norte y Gimnasia y Tiro

Deportes15/12/2025

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.

independiente-bbc-salta-537638-234948

Otra derrota de Los infernales

Deportes15/12/2025

El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás. Salta Basket llegada de una derrota en Tucuman y ahora mañana martes viostara a Santa Paula de Galvez, Santa Fe.

