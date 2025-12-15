El nuevo rival para Central Norte y Gimnasia y Tiro

Atlético de Rafaela concretó este domingo su regreso a la Primera Nacional, luego de vencer a San Martín de Formosa por 1-0, en el marco de la vuelta de la reválida del Torneo Federal A.

La “Crema” abrochó su regreso a la Segunda División del fútbol argentino tras imponerse en ambos encuentros de la serie, lo que le permitió quedarse con un global de 2-0.

Este domingo, el héroe de la jornada fue Facundo Soloa, quien en el primer tiempo anotó el tanto que sería definitivo en el Estadio Nuevo Monumental.