Suspendido Las Leonas y Países Bajos: Con Valentina Raposo en cancha la tormenta detuvo el juego

Luego de la goleada por 5 a 1 de Los Leones ante Pakistán, Las Leonas cerraban la primera ventana de la FIH Pro League 25/26 ante Países Bajos. O al menos eso parecía hasta minutos antes del inicio del encuentro, cuando fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del Director de Partido. ¿Qué sucede en esta situación?

Según el reglamento de la FIH, "si un partido no puede comenzar el día programado, se reprogramará, previo acuerdo entre las partes, lo antes posible. Si las partes no logran llegar a un acuerdo sobre la reprogramación del partido, el asunto se remitirá al Director General de la FIH, quien podrá, a su discreción, remitirlo al Comisionado Disciplinario de la FIH de acuerdo con el Reglamento de Resolución de Disputas de la FIH".

Asimismo, la FIH dice: "Si un partido comienza y se suspende antes del cuarto cuarto y no puede completarse, el partido se considera cancelado. Y si un partido no puede comenzar, se considera cancelado". Un detalle no menor y muy importante es que el partido al haberse suspendido de forma definitiva, el ganador del primer partido (Países Bajos por la victoria por 4-0 que también fue suspendida por condiciones climáticas cuando restaban cuatro minutos del último cuarto), recibió el doble de puntos ante Argentina en esta ventana de Pro League: es decir, seis puntos.

Esto es una noticia que no cayó nada bien en Las Leonas, que querían jugar a toda costa el partido, ya sea hoy o mañana. También lo que cuenta el reglamento es lo que sucedió en el primer partido ante Países Bajos, en el cual si se suspende en el cuarto cuarto, el marcador en el momento de la suspensión se considerará el resultado final del partido. Un cierre amargo para la Selección Argentina femenina en esta primera ventana de FIH Pro League 2025/26.