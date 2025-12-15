Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.
Suspendido Las Leonas y Países Bajos: Con Valentina Raposo en cancha la tormenta detuvo el juego
El encuentro fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del director de Partido.Deportes15/12/2025
Luego de la goleada por 5 a 1 de Los Leones ante Pakistán, Las Leonas cerraban la primera ventana de la FIH Pro League 25/26 ante Países Bajos. O al menos eso parecía hasta minutos antes del inicio del encuentro, cuando fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del Director de Partido. ¿Qué sucede en esta situación?
Según el reglamento de la FIH, "si un partido no puede comenzar el día programado, se reprogramará, previo acuerdo entre las partes, lo antes posible. Si las partes no logran llegar a un acuerdo sobre la reprogramación del partido, el asunto se remitirá al Director General de la FIH, quien podrá, a su discreción, remitirlo al Comisionado Disciplinario de la FIH de acuerdo con el Reglamento de Resolución de Disputas de la FIH".
Asimismo, la FIH dice: "Si un partido comienza y se suspende antes del cuarto cuarto y no puede completarse, el partido se considera cancelado. Y si un partido no puede comenzar, se considera cancelado". Un detalle no menor y muy importante es que el partido al haberse suspendido de forma definitiva, el ganador del primer partido (Países Bajos por la victoria por 4-0 que también fue suspendida por condiciones climáticas cuando restaban cuatro minutos del último cuarto), recibió el doble de puntos ante Argentina en esta ventana de Pro League: es decir, seis puntos.
Esto es una noticia que no cayó nada bien en Las Leonas, que querían jugar a toda costa el partido, ya sea hoy o mañana. También lo que cuenta el reglamento es lo que sucedió en el primer partido ante Países Bajos, en el cual si se suspende en el cuarto cuarto, el marcador en el momento de la suspensión se considerará el resultado final del partido. Un cierre amargo para la Selección Argentina femenina en esta primera ventana de FIH Pro League 2025/26.
Los galardones de la décima edición de los premios The Best FIFA Football Awards se concederán en una cena de gala que se celebrará en Doha (Catar)
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.
Otra derrota de Los infernalesDeportes15/12/2025
El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás. Salta Basket llegada de una derrota en Tucuman y ahora mañana martes viostara a Santa Paula de Galvez, Santa Fe.
Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s Old Boys tras una histórica jornada electoral en el Parque Independencia, que contó con la participación de alrededor de 10.500 votantes.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.