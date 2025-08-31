Los pueblos de la Unión Soviética y China sufrieron las peores consecuencias de los enfrentamientos y las mayores pérdidas, enfatizó Putin.
"La voz de las armas debe callar", el fuerte reclamo del papa León XIV por un alto el fuego en Ucrania
El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".El Mundo31/08/2025
El Papa León XIV exigió este domingo un cese al fuego inmediato en Ucrania. Luego de la tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice se refirió a los conflictos que aquejan al mundo y, especialmente, a la tragedia en el mar de Mauritania.
El Santo Padre recordó los bombardeos que azotaron la capital, Kiev, y que causaron varias muertes. En su alocución, el Papa invitó a no “ceder a la indiferencia”, sino a acercarse con la oración y actos de caridad. En esa misma línea, el Sumo Pontífice, con un tono urgente, pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”. En este sentido, recalcó: “La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”.
Con respecto al naufragio que se produjo frente a las costas del Atlántico, en el que perecieron más de 50 personas, el Papa León XIV hizo una dura reflexión sobre el suceso. “Esta tragedia mortal se repite cada día en todo el mundo”, aseguró, y pidió que este hecho sirviera como un recordatorio para “acoger al extranjero”. Conmovido, pidió rezar para que “el Señor nos enseñe, como individuos y como sociedad, a poner plenamente en práctica su palabra: ‘Fui forastero y me acogisteis’ (Mt 25,35)”.
Finalmente, el Papa recordó a los feligreses que mañana, 1 de septiembre, se celebraría la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Pontífice resaltó que esta celebración es “más importante y urgente que nunca” y que, en esta ocasión, tiene como tema “Semillas de paz y esperanza”. Con esta última reflexión, instó a los fieles a renovar su compromiso con el cuidado de “nuestra casa común”.
Con información de Noticias Argentinas
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.