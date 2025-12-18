Trump reiteró que no precisa autorización del Congreso de EE.UU. para atacar a Venezuela

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.

El mandatario viene amenazando con realizar ataques terrestres en Venezuela desde hace un mes tras los bombardeos a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, que causaron decenas de muertos.

Más sobrevuelos frente a la costa venezolana

Este jueves continuó la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Un cazabombardero F/A-18E “Super Hornet” voló muy cerca del espacio aéreo frente a Caracas, informó el portal venezolano opositor La Patilla.

Según el monitor digital FlightRadar24, el avión de combate adscrito al portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) dio varias vueltas con su transpondedor encendido frente a las costas de la capital venezolana y los vecinos estados Vargas y Miranda.

El reporte de La Patilla señala que estas aproximaciones intentaron obligar a los sistemas antiaéreos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a desplazarse o, al menos, activarse. De esa manera, le habría dado información clave a EE.UU. para una hipotética escalada bélica.

Al mismo tempo, un dron furtivo MQ-4C Triton, no artillado, penetró la zona de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas.

Estados Unidos mantiene frente a Venezuela una poderosa flota naval desde septiembre bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Washington también acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ofrece una alta recompensa por información que permita su captura.

El martes, Trump anunció un bloqueo total a los buques petroleros venezolanos sancionados por Washington, tras el abordaje y la incautación de una embarcación que transportaba crudo venezolano en aguas internacionales el 10 de diciembre.

TN