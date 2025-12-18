Fueron condenados a tres años de prisión un abogado ambientalista y un líder campesino detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Bukele. Estuvieron detenidos desde mayo.
Trump reiteró que no precisa autorización del Congreso de EE.UU. para atacar a Venezuela
El presidente estadounidense reiteró que no la necesita para atacar intereses del narcotráfico en territorio de Venezuela, en medio de nuevos sobrevuelos de drones y aviones de combate norteamericanos cerca de la costa venezolana.El Mundo18/12/2025
“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.
El mandatario viene amenazando con realizar ataques terrestres en Venezuela desde hace un mes tras los bombardeos a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, que causaron decenas de muertos.
Más sobrevuelos frente a la costa venezolana
Este jueves continuó la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Un cazabombardero F/A-18E “Super Hornet” voló muy cerca del espacio aéreo frente a Caracas, informó el portal venezolano opositor La Patilla.
Según el monitor digital FlightRadar24, el avión de combate adscrito al portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) dio varias vueltas con su transpondedor encendido frente a las costas de la capital venezolana y los vecinos estados Vargas y Miranda.
El reporte de La Patilla señala que estas aproximaciones intentaron obligar a los sistemas antiaéreos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a desplazarse o, al menos, activarse. De esa manera, le habría dado información clave a EE.UU. para una hipotética escalada bélica.
Al mismo tempo, un dron furtivo MQ-4C Triton, no artillado, penetró la zona de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas.
Estados Unidos mantiene frente a Venezuela una poderosa flota naval desde septiembre bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Washington también acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ofrece una alta recompensa por información que permita su captura.
El martes, Trump anunció un bloqueo total a los buques petroleros venezolanos sancionados por Washington, tras el abordaje y la incautación de una embarcación que transportaba crudo venezolano en aguas internacionales el 10 de diciembre.
China mostró apoyo a Venezuela en medio del bloqueo de EEUU, pero no promete ayudaEl Mundo18/12/2025
China se opuso a lo que calificó de “intimidación unilateral” después de que Washington ordenara un bloqueo a los petroleros de la rica Venezuela, pero no dijo exactamente cómo acudiría en ayuda del país sudamericano
El Gobierno de Donald Trump instruyó a las oficinas de Inmigración (USCIS) para remitir hasta 200 casos mensuales de desnaturalización al Departamento de Justicia.
El Kremlin instó al gobierno de Donald Trump a no cometer un "error fatal" en Venezuela, advirtiendo que el aumento de la presión militar y económica podría desestabilizar a todo el hemisferio occidental.
México pidió la intervención de la ONU para evitar un "derramamiento de sangre" en VenezuelaEl Mundo18/12/2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado urgente a la ONU para mediar en la crisis de Venezuela y evitar un "derramamiento de sangre" ante la escalada de tensión con Estados Unidos.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir un modelo de financiación crítica que sostenga a Ucrania ante el retiro del apoyo estadounidense.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.