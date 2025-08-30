El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados Unidos
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.Política30/08/2025
La Casa Rosada enfrentó una semana crítica por el escándalo de los audios que denuncian presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad ligadas a Karina Milei, y en ese contexto intentó instalar una buena noticia en redes sociales: que la causa del criptoescándalo $LIBRA había caído en Estados Unidos.
La versión de Javier Milei
El propio Javier Milei compartió esa versión en X, aunque la información resultó falsa. El episodio ocurrió a partir de una resolución de la jueza federal Jennifer Rochon, quien la semana pasada levantó el congelamiento de fondos de billeteras bajo poder de Hayden Davis.
El fallo representó un revés para los demandantes, pero en paralelo ordenó que Davis respondiera a la demanda ampliada por “asociación ilícita” bajo la Ley RICO, equivalente a la ley antimafia argentina, lo que significa que el proceso judicial sigue abierto.
La confusión se originó cuando tuiteros oficialistas presentaron el levantamiento de las restricciones como el cierre de la causa. Uno de los primeros en difundir esa lectura fue el economista Nicolás Orchid, quien escribió que “este caso no tiene fundamento”, aunque se trataba de una cita de los abogados de Davis.
Milei compartió ese mensaje junto a la frase “las operetas se van cayendo”. A la difusión se sumaron la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien acusó a los críticos del presidente de “seguir repitiendo mentiras”, y el relator Gabriel Anello, que celebró en redes sociales que “se cayó la opereta de LIBRA”, pese a que la justicia estadounidense nunca desestimó el caso. Medios cercanos al oficialismo, como La Derecha Diario, también titularon de manera confusa, donde adjudicaron a la resolución judicial un cierre definitivo que no ocurrió.
Con información de Los Andes
