A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.
Para Leavy, los incidentes con Milei fueron “armados” y hay una provocación a la gente
El senador nacional Sergio Leavy, criticó en Cara a Cara al presidente Javier Milei, a quien acusó de provocar a la sociedad y de incumplir promesas de campaña.Cara a Cara29/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador Sergio Leavy evaluó el rumbo del gobierno nacional. “Le está saliendo pus por todos lados. Este modelo de políticas ya fracasó muchas veces”, advirtió.
Para Leavy, quien busca revalidar su banca en el Senado, el Ejecutivo busca instalar debates secundarios mientras los recursos se fugan. “Nos entretienen con temas como el Garrahan, porque es un hospital querido por los argentinos. Mientras tanto, la plata se fuga”, señaló.
El dirigente consideró que algunos episodios no fueron casuales. “Lo que pasó ayer fue armado. El intendente advirtió que no estaban dadas las condiciones y la Policía Federal también lo dijo. Sin embargo, fueron a provocar. Al presidente le gritaron ‘corrupto’ y ahí mismo empezaron los incidentes”, relató.
Según Leavy, los gestos oficiales “tocan las fibras íntimas de los argentinos”. Y ejemplificó: “Hablaban de entregar Malvinas para que nos den vacunas, después de abrir bases a Estados Unidos. Nos desafían constantemente”.
También cuestionó la política impositiva. “Milei, cuando fue diputado, votó para eliminar Ganancias y después lo volvió a poner. Dice que no subió impuestos, pero en realidad se está llevando todo: el impuesto a los combustibles que era para rutas y el FONAVI que era para viviendas”, denunció.
Finalmente, apuntó contra la falta de presupuesto. “Hace dos años que no hay presupuesto. Eso viola la Constitución. ¿No es motivo de juicio político? Claro, para eso se necesitan dos tercios”, concluyó.
El candidato de Política Obrera criticó a la oposición tradicional por discutir un operativo de salvataje al oficialismo en plena crisis económica.
El candidato a diputado nacional aseguró que la interna oficialista refleja una crisis terminal y denunció que el levantamiento del cepo solo provocó fuga de capitales y no atrajo inversiones.
El senador Sergio Leavy aseguró en Cara a Cara que Cristina Kirchner mantiene el liderazgo de su espacio y que merece mayor respaldo político.
El senador nacional Sergio Leavy, candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, aseguró en Cara a Cara que su rol legislativo fue clave para defender a los argentinos frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.
El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
