Para Leavy, los incidentes con Milei fueron “armados” y hay una provocación a la gente

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador Sergio Leavy evaluó el rumbo del gobierno nacional. “Le está saliendo pus por todos lados. Este modelo de políticas ya fracasó muchas veces”, advirtió.

Para Leavy, quien busca revalidar su banca en el Senado, el Ejecutivo busca instalar debates secundarios mientras los recursos se fugan. “Nos entretienen con temas como el Garrahan, porque es un hospital querido por los argentinos. Mientras tanto, la plata se fuga”, señaló.

El dirigente consideró que algunos episodios no fueron casuales. “Lo que pasó ayer fue armado. El intendente advirtió que no estaban dadas las condiciones y la Policía Federal también lo dijo. Sin embargo, fueron a provocar. Al presidente le gritaron ‘corrupto’ y ahí mismo empezaron los incidentes”, relató.

Según Leavy, los gestos oficiales “tocan las fibras íntimas de los argentinos”. Y ejemplificó: “Hablaban de entregar Malvinas para que nos den vacunas, después de abrir bases a Estados Unidos. Nos desafían constantemente”.

También cuestionó la política impositiva. “Milei, cuando fue diputado, votó para eliminar Ganancias y después lo volvió a poner. Dice que no subió impuestos, pero en realidad se está llevando todo: el impuesto a los combustibles que era para rutas y el FONAVI que era para viviendas”, denunció.

Finalmente, apuntó contra la falta de presupuesto. “Hace dos años que no hay presupuesto. Eso viola la Constitución. ¿No es motivo de juicio político? Claro, para eso se necesitan dos tercios”, concluyó.