Leavy: "Estoy convencido de que vamos a entrar"

Sergio el "oso" Leavy, Senador Nacional por Unión por la Patria y candidato a renovar su banca en el Senado, visitó Cara a Cara y dialogó con el periodista Mario Ernesto Peña, sobre las consecuencias de las medidas del gobierno de Milei contra los Salteños, la crisis en el norte y la confianza que sienten desde su espacio de cara a las próximas elecciones.

"Yo estoy convencido de que vamos a entrar", respondió Leavy sin vacilación ante la consulta de cómo veía al Partido de la Victoria.

El Senador y candidato aseguró que conserva el mismo teléfono celular desde que era Intendente de Tartagal y que todos los días recibe llamados y mensajes de personas que se presentan dispuestas a desarrollar la campaña con ellos.

"Los dirigentes de primera linea con los que estuvimos charlando en los últimos días me reconocen por no haberlos defraudado", explicó Leavy, el legislador nacional reivindicó como un mérito de su trayectoria, no haber "defraudado a la militancia".

También se refirió a su relación con los Intendentes, y particularmente con El de Tartagal, Franco Hernández Berni, presidente del Partido de la Victoria de Salta, que reconoció su cercanía y trabajo conjunto con el Gobierno de Gustavo Sáenz. "A los Intendentes siempre les digo que si pueden conseguir fondos de Nación, de Provincia, que lo hagan, porque ellos gobiernan", y agregó, "no me saqué fotos con ningún Intendente porque la verdad que los comprometo". Leavy citó una especie de mensaje implícito, "todos los intendentes son del gobernador y los concejales son de los intendentes", como una especie de saber popular de un sector de la política.

A pesar de los recaudos con los que Leavy aseguró relacionarse con los jefes comunales, aseguró que muchos lo apoyan por su pertenencia al peronismo.

En este sentido el candidato aseguró que la elección del 26 de octubre define quiénes están a favor de Milei y quiénes en contra. "Los únicos que estamos en contra de Milei somos nosotros, los otros son todos sidzageantes, no sabes con qué bloque van a ir", aseguró Leavy, en relación a los candidatos de Sáenz y al propio Urtubey.

"Estoy convencido de que vamos a andar bien", finalizó Leavy.