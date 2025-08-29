Leavy defendió a Cristina y cuestionó a los interventores del PJ

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador nacional Sergio Leavy rechazó cualquier distanciamiento con Cristina Fernández de Kirchner.

“No, al contrario. Es nuestra compañera, nuestra conductora. Nunca le llevé ni le llevaría un problema político, menos en la situación en la que está”, expresó.

El dirigente fue crítico con parte de su propio espacio: “Me siento mal con algunos interventores y con dirigentes que se dejaron llenar la cabeza con encuestas falsas para ganar pantalla nacional. Nosotros trabajamos distinto, siempre defendiendo nuestro lugar”.

Sobre la expresidenta, insistió: “La compañera necesita más acompañamiento que nunca. Sigue liderando ideológicamente nuestro espacio. Cuando la escuchás, ves cómo le marca la cancha a Milei aunque no ocupe un cargo”.