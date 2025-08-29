Leavy defendió a Cristina y cuestionó a los interventores del PJ

El senador Sergio Leavy aseguró en Cara a Cara que Cristina Kirchner mantiene el liderazgo de su espacio y que merece mayor respaldo político.

Cara a Cara29/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

sergio leavy en cara a cara 2025 (2)

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador nacional Sergio Leavy rechazó cualquier distanciamiento con Cristina Fernández de Kirchner.

“No, al contrario. Es nuestra compañera, nuestra conductora. Nunca le llevé ni le llevaría un problema político, menos en la situación en la que está”, expresó.

sergio leavy en cara a cara 2025 (1)Leavy: “Siempre fui leal a un proyecto”

El dirigente fue crítico con parte de su propio espacio: “Me siento mal con algunos interventores y con dirigentes que se dejaron llenar la cabeza con encuestas falsas para ganar pantalla nacional. Nosotros trabajamos distinto, siempre defendiendo nuestro lugar”.

Sobre la expresidenta, insistió: “La compañera necesita más acompañamiento que nunca. Sigue liderando ideológicamente nuestro espacio. Cuando la escuchás, ves cómo le marca la cancha a Milei aunque no ocupe un cargo”.

Te puede interesar
IMG-20250829-WA0001

Leavy: "Estoy convencido de que vamos a entrar"

Cara a Cara29/08/2025

A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.

sergio leavy en cara a cara 2025 (1)

Leavy: “Siempre fui leal a un proyecto”

Ivana Chañi
Cara a Cara29/08/2025

El senador nacional Sergio Leavy, candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, aseguró en Cara a Cara que su rol legislativo fue clave para defender a los argentinos frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail