El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
Francos señaló que “el Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”
El jefe de Gabinete volvió a defender a “Lule” Menem ante las acusaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad: “Es una persona de confianza”.Política28/08/2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó en medio del escándalo por las presuntas coimas: “El presidente Javier Milei no debió haber confiado en Diego Spagnuolo". El funcionario además volvió a defender al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ante las acusaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), al considerar que “es una persona de confianza”. Además criticó el ataque que sufrieron el Presidente y su comitiva en Lomas de Zamora por la campaña electoral para las elecciones legislativas bonaerenses.
Francos habló en declaraciones a Radio Mitre sobre las acusaciones de presunta corrupción en el Gobierno: “Conozco hace años al Presidente. Si hay una persona a la que le interese menos el dinero que a él... cuando se vaya de la Presidencia va a salir de la misma forma que entró. No le interesa lo material sino lo intelectual, resolver los problemas del país. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, es una persona transparente y honesta. Si el Presidente confiaba en Spagnuolo (que era su abogado) no debió haber confiado, claramente".
El jefe de Gabinete volvió a respaldar tanto a “Lule” como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes Spagnuolo vinculó con el presunto cobro de coimas en ANDIS: “No tengo nada que reprocharle a ‘Lule’, lo conozco, me parece una persona irreprochable. Qué sentido tiene que diga ‘si pongo o no las manos en el fuego’, Como funcionario me parece una persona de confianza, igual que Karina Milei".
El funcionario dijo que los audios de Spagnuolo son una “operación armada por el kirchnerismo”: “Califiqué todo como una operación, no solo los audios, que aparentemente son del año pasado, que me parecen ridículos, sin sentido, y guarangos en sus expresiones, no los escuché todos. Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno, horas antes del tratamiento del proyecto de Discapacidad en Diputados… y previamente a ese debate Leandro Santoro (Unión por la Patria) hizo un discurso encendido, para mí absolutamente preparado. Y al mismo tiempo (el abogado de la expresidenta Cristina Kirchner) Gregorio Dalbón hizo una denuncia sobre el tema, es una operación armada por el kirchnerismo".
Guillermo Francos repudió el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora
Francos además repudió el ataque del miércoles por la tarde con piedras a la caravana que encabezó el Presidente en Lomas de Zamora, en campaña electoral: “Es un hecho grave que la Justicia tendrá que analizar, y que los responsables sean sancionados. Llegamos a un nivel de confrontación que debería hacer reflexionar a los distintos actores. El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, con el aparato productivo destrozado. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron, bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno y sentarse a pensar a ver qué hicieron mal".
Con información de TN
El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.
Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”
El exdiputado nacional Pablo Kosiner sostuvo que es clave continuar la construcción de un espacio para confrontar a la administración libertaria.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Causa ANDIS: Kosiner advirtió sobre el “riesgo” de que se lo lleve puesto a Milei
Pablo Kosiner aseguró que el caso no es una "operación" de la oposición, sino que "esto está implosionando de adentro". Asimismo, sugirió esta situación podría "cambiar el escenario político".
Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei
Pablo Kosiner fue crítico de la situación económica del país. El dirigente aseguró que las políticas nacionales están afectando a las pymes y que la "debacle" también llega a los sectores más concentrados de la economía.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.