Francos señaló que “el Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó en medio del escándalo por las presuntas coimas: “El presidente Javier Milei no debió haber confiado en Diego Spagnuolo". El funcionario además volvió a defender al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ante las acusaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), al considerar que “es una persona de confianza”. Además criticó el ataque que sufrieron el Presidente y su comitiva en Lomas de Zamora por la campaña electoral para las elecciones legislativas bonaerenses.

Francos habló en declaraciones a Radio Mitre sobre las acusaciones de presunta corrupción en el Gobierno: “Conozco hace años al Presidente. Si hay una persona a la que le interese menos el dinero que a él... cuando se vaya de la Presidencia va a salir de la misma forma que entró. No le interesa lo material sino lo intelectual, resolver los problemas del país. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, es una persona transparente y honesta. Si el Presidente confiaba en Spagnuolo (que era su abogado) no debió haber confiado, claramente".

El jefe de Gabinete volvió a respaldar tanto a “Lule” como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes Spagnuolo vinculó con el presunto cobro de coimas en ANDIS: “No tengo nada que reprocharle a ‘Lule’, lo conozco, me parece una persona irreprochable. Qué sentido tiene que diga ‘si pongo o no las manos en el fuego’, Como funcionario me parece una persona de confianza, igual que Karina Milei".

El funcionario dijo que los audios de Spagnuolo son una “operación armada por el kirchnerismo”: “Califiqué todo como una operación, no solo los audios, que aparentemente son del año pasado, que me parecen ridículos, sin sentido, y guarangos en sus expresiones, no los escuché todos. Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno, horas antes del tratamiento del proyecto de Discapacidad en Diputados… y previamente a ese debate Leandro Santoro (Unión por la Patria) hizo un discurso encendido, para mí absolutamente preparado. Y al mismo tiempo (el abogado de la expresidenta Cristina Kirchner) Gregorio Dalbón hizo una denuncia sobre el tema, es una operación armada por el kirchnerismo".

Guillermo Francos repudió el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

Francos además repudió el ataque del miércoles por la tarde con piedras a la caravana que encabezó el Presidente en Lomas de Zamora, en campaña electoral: “Es un hecho grave que la Justicia tendrá que analizar, y que los responsables sean sancionados. Llegamos a un nivel de confrontación que debería hacer reflexionar a los distintos actores. El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, con el aparato productivo destrozado. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron, bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno y sentarse a pensar a ver qué hicieron mal".

Con información de TN