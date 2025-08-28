El despliegue se hará en espacios geográficos determinados por una mesa de coordinación interministerial creada junto al Ministerio de Seguridad Nacional.
Alerta en Salta por listeriosis: advierten sobre el consumo de lácteos y fiambres caseros
La bacteria Listeria se transmite a través de productos no pasteurizados y representa un riesgo grave para personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.Salta28/08/2025Ivana Chañi
En Aries, la Jefa de Programa de Control de Infecciones del Ministerio de Salud de Salta, Paula Herrera, explicó en detalle qué es la listeriosis, enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que motivó una alerta sanitaria en Salta. La transmisión ocurre principalmente por el consumo de lácteos contaminados, especialmente aquellos que no cuentan con procesos de pasteurización ni certificación bromatológica.
“El riesgo aumenta con quesos criollos, yogures caseros o quesillos sin control bromatológico. Existe la idea de que lo casero es más sano, pero sin los procesos correctos puede ser muy peligroso”, señaló la funcionaria.
La bacteria ingresa por vía digestiva. En personas sanas suele manifestarse como una gastroenteritis pasajera, pero en pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, mayores de 70 años o menores de 5, puede causar complicaciones graves como meningitis e incluso la muerte.
El caso confirmado en Salta corresponde a un hombre de 34 años con una enfermedad autoinmune y otras patologías, que permanece en estado crítico bajo asistencia respiratoria. “Apenas se sospechó el diagnóstico, se realizó la encuesta alimentaria para identificar el origen de la infección, aunque aún no se determinó qué producto específico lo contagió”, explicó.
Las autoridades bromatológicas remarcaron la importancia de verificar siempre el origen y el envasado de los productos. También advirtieron que los fiambres y otros alimentos derivados de animales pueden transmitir patologías similares.
“La recomendación es clara: consumir productos pasteurizados y con los controles pertinentes”, insistió.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Menos del 5% reincide tras tomar los cursos del scoring
Napoleón Gambetta aseguró en Día de Miércoles que la reincidencia en infracciones es “bajísima” entre quienes realizan los cursos del scoring.
Scoring: En Salta, la mayoría de infractores viales tiene entre 20 y 50 años
El subsecretario de Modernización de la Municipalidad de Salta señaló que el grupo que más pierde puntos en el sistema de scoring son varones de entre 20 y 50 años, quienes deben realizar cursos de reeducación vial.
Infraestructura escolar: En Salta aún restan 10 escuelas rancho
La ministra de educación señaló que el número de estas instrucciones baja de forma paulatina y se trabaja con jefes comunales para mejorar las infraestructuras escolares en toda la provincia.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.