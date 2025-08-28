La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa cerca del 90% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en San Martín, Orán y Capital.
Con 80 donaciones diarias, el stock de sangre de Salta empieza a normalizarse
La Dra. Mónica López celebró la recuperación parcial del stock de sangre pero advirtió que para tener “un suelo”, 100 personas deben donar. Con la llegada de los peregrinos, el centro busca abastecerse.Salud28/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la Dra. del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Mónica López, informó que el stock de sangre de la provincia se encuentra en proceso de recuperación luego de semanas con bajas en la cantidad de donantes. Según explicó, en los últimos días se logró superar las 80 donaciones diarias, aunque para mantener un stock estable se requieren aproximadamente 100 personas que se acerquen a donar cada día.
La funcionaria advirtió sobre la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales. “Es fundamental que los nuevos donantes sean voluntarios. Las unidades de sangre tienen un periodo de caducidad de entre 32 y 42 días, por lo que necesitamos una reposición constante”, indicó.
La especialista también recordó la importancia de cuidar la salud para poder donar: alimentación adecuada, actividad física y buen estado general. Asimismo, detalló que durante fechas de gran movimiento de personas, como la celebración del Milagro, es más difícil mantener la asistencia, ya que muchos donantes viajan a peregrinaciones. Por ello, el centro planifica con anticipación para garantizar un stock estable durante esos días.
Respecto a los requisitos para donar, López indicó: “Lo más importante es estar bien y sentirse bien. No pueden donar personas con malestar, dolor de cabeza, fiebre, enfermedades recientes, embarazadas, lactando o quienes hayan tenido cirugías o tatuajes recientes. También es obligatorio traer un documento de identidad”.
