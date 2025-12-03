La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
“Un tatuaje es más peligroso que una vacuna”
El ex presidente del COE afirmó que la caída de la vacunación en Argentina reabrió riesgos epidemiológicos y cuestionó con dureza los discursos antivacunas.Salud03/12/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el cirujano y ex titular del COE, Francisco Aguilar, analizó el avance de los discursos antivacunas en Argentina y advirtió por las consecuencias sanitarias que ya se observan en el país.
Al referirse a los temores infundados alrededor de las vacunas, Aguilar comparó los riesgos reales de cada práctica: “Es mucho más riesgoso hacerse un tatuaje chico que aplicarse una vacuna”, subrayó.
Explicó que un tatuaje implica riesgos de infección, reacciones alérgicas, problemas de antisepsia y exposición a pigmentos cuyo origen el usuario desconoce, mientras que las vacunas del calendario oficial tienen décadas de eficacia comprobada y se aplican bajo normas estrictas de seguridad sanitaria.
Aguilar cuestionó que algunos sectores pongan en duda vacunas con un siglo de evidencia, pero no apliquen el mismo rigor a prácticas mucho más riesgosas.
Respecto al episodio ocurrido en el Congreso de la Nación, donde un expositor afirmó que objetos metálicos “se adherían” a su cuerpo, en una presentación vinculada a discursos antivacunas, Aguilar fue contundente: “Una payasada”.
Sin embargo, lamentó que dentro de los que avalaron el acto había gente del Conicet, “esto ensucia al CONICET; esto es grave”, sentenció.
Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.
Vacuna de 100 años, cobertura del 50%: crece el riesgo de sarampión en Argentina
El ex presidente del COE alertó por el avance del movimiento antivacunas y recordó que la cobertura contra sarampión no supera el 50% en el país. Señaló que vacunarse es un acto de responsabilidad social.
Por mal tiempo suspenden la Expo Discapacidad en el Parque San Martín
El Ministerio de Salud Pública informó que la Expo Discapacidad Salta prevista para hoy fue suspendida por razones de seguridad ante las condiciones climáticas. El evento será reprogramado y comunicarán nueva fecha.
Manicura semipermanente: uñas frágiles, químicos y más riesgos de lo pensado
La dermatóloga Silvia Cuevas explicó en Aries los riesgos de las uñas semipermanentes y permanentes cuando se realizan con mucha frecuencia. Alertó sobre productos acrílicos, removedores con acetona y el uso doméstico de cabinas UV.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".