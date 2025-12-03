“Un tatuaje es más peligroso que una vacuna”

En diálogo con Aries, el cirujano y ex titular del COE, Francisco Aguilar, analizó el avance de los discursos antivacunas en Argentina y advirtió por las consecuencias sanitarias que ya se observan en el país.

Al referirse a los temores infundados alrededor de las vacunas, Aguilar comparó los riesgos reales de cada práctica: “Es mucho más riesgoso hacerse un tatuaje chico que aplicarse una vacuna”, subrayó.

Explicó que un tatuaje implica riesgos de infección, reacciones alérgicas, problemas de antisepsia y exposición a pigmentos cuyo origen el usuario desconoce, mientras que las vacunas del calendario oficial tienen décadas de eficacia comprobada y se aplican bajo normas estrictas de seguridad sanitaria.

Aguilar cuestionó que algunos sectores pongan en duda vacunas con un siglo de evidencia, pero no apliquen el mismo rigor a prácticas mucho más riesgosas.

Respecto al episodio ocurrido en el Congreso de la Nación, donde un expositor afirmó que objetos metálicos “se adherían” a su cuerpo, en una presentación vinculada a discursos antivacunas, Aguilar fue contundente: “Una payasada”.

Sin embargo, lamentó que dentro de los que avalaron el acto había gente del Conicet, “esto ensucia al CONICET; esto es grave”, sentenció.