Vacuna de 100 años, cobertura del 50%: crece el riesgo de sarampión en Argentina

El médico Francisco Aguilar, extitular del COE, manifestó en Aries su preocupación por el resurgimiento de enfermedades que estaban controladas, como el sarampión, debido a la caída en la tasa de vacunación escolar.

“Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero vivimos en comunidad. Vacunarse también es proteger al otro”, afirmó.

Recordó que la vacuna contra el sarampión tiene casi un siglo de uso: “La vacuna del sarampión tiene más de 100 años”, señaló.

Aguilar remarcó que la baja cobertura —que ronda el 50% a nivel nacional— abre la puerta a nuevos brotes, como los ya detectados en el país.: “Por eso hay brotes de sarampión: por una cuestión de vacunas”, enfatizó.

El médico también explicó que la pandemia afectó la credibilidad social en las vacunas, especialmente por la velocidad con que se aprobaron las del COVID: “Después de la pandemia, la tasa de vacunación bajó un 20%”, añadió.

Sostuvo que aunque la vacuna tuvo efectos adversos, su eficacia está científicamente comprobada: “La pandemia se frenó porque la vacuna hizo efecto positivo”, completó.