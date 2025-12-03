La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
Vacuna de 100 años, cobertura del 50%: crece el riesgo de sarampión en Argentina
El ex presidente del COE alertó por el avance del movimiento antivacunas y recordó que la cobertura contra sarampión no supera el 50% en el país. Señaló que vacunarse es un acto de responsabilidad social.Salud03/12/2025Ivana Chañi
El médico Francisco Aguilar, extitular del COE, manifestó en Aries su preocupación por el resurgimiento de enfermedades que estaban controladas, como el sarampión, debido a la caída en la tasa de vacunación escolar.
“Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero vivimos en comunidad. Vacunarse también es proteger al otro”, afirmó.
Recordó que la vacuna contra el sarampión tiene casi un siglo de uso: “La vacuna del sarampión tiene más de 100 años”, señaló.
Aguilar remarcó que la baja cobertura —que ronda el 50% a nivel nacional— abre la puerta a nuevos brotes, como los ya detectados en el país.: “Por eso hay brotes de sarampión: por una cuestión de vacunas”, enfatizó.
El médico también explicó que la pandemia afectó la credibilidad social en las vacunas, especialmente por la velocidad con que se aprobaron las del COVID: “Después de la pandemia, la tasa de vacunación bajó un 20%”, añadió.
Sostuvo que aunque la vacuna tuvo efectos adversos, su eficacia está científicamente comprobada: “La pandemia se frenó porque la vacuna hizo efecto positivo”, completó.
Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.
“Un tatuaje es más peligroso que una vacuna”
El ex presidente del COE afirmó que la caída de la vacunación en Argentina reabrió riesgos epidemiológicos y cuestionó con dureza los discursos antivacunas.
