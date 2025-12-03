La Municipalidad anunció que el próximo martes 9 de diciembre se abrirá la preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026, a través de la App Muni Salta.
“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.Salud03/12/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el cirujano y expresidente del COE, Francisco Aguilar, sostuvo que la inteligencia artificial ya forma parte de la medicina y que los profesionales deben actualizarse permanentemente para incorporarla a su labor.
“El médico tiene que aggiornarse en esto, porque es lo que se viene; no te podés quedar afuera”.
Aguilar subrayó que la IA y las búsquedas web seguirán siendo parte del comportamiento habitual de los pacientes, y que negarlo sería inapropiado.
“El paciente accede a información y no se lo podés prohibir nunca”, indicó. Sin embargo, aclaró que la IA tiene límites claros: “No es lo mismo fabricar un auto con un robot que atender a un paciente. La máquina no puede interpretar una angustia, un problema familiar o que alguien no llega a pagar la luz”, sostuvo.
El médico explicó que muchas enfermedades se manifiestan o empeoran por factores emocionales o sociales, y que esa dimensión humana no puede ser leída ni reemplazada por una herramienta digital.
“El trato, la mano en el pulso del paciente, eso no lo va a poder hacer jamás una máquina”, subrayó.
Aguilar destacó que la IA es un gran recurso para actualizar conocimientos y apoyar diagnósticos, pero siempre como un complemento, no como sustituto: “La IA te puede ayudar a informarte, pero el vínculo humano es insustituible”, completó.
Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
Vacuna de 100 años, cobertura del 50%: crece el riesgo de sarampión en Argentina
El ex presidente del COE alertó por el avance del movimiento antivacunas y recordó que la cobertura contra sarampión no supera el 50% en el país. Señaló que vacunarse es un acto de responsabilidad social.
“Un tatuaje es más peligroso que una vacuna”
El ex presidente del COE afirmó que la caída de la vacunación en Argentina reabrió riesgos epidemiológicos y cuestionó con dureza los discursos antivacunas.
Por mal tiempo suspenden la Expo Discapacidad en el Parque San Martín
El Ministerio de Salud Pública informó que la Expo Discapacidad Salta prevista para hoy fue suspendida por razones de seguridad ante las condiciones climáticas. El evento será reprogramado y comunicarán nueva fecha.
Manicura semipermanente: uñas frágiles, químicos y más riesgos de lo pensado
La dermatóloga Silvia Cuevas explicó en Aries los riesgos de las uñas semipermanentes y permanentes cuando se realizan con mucha frecuencia. Alertó sobre productos acrílicos, removedores con acetona y el uso doméstico de cabinas UV.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".