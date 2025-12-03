“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”

En diálogo con Aries, el cirujano y expresidente del COE, Francisco Aguilar, sostuvo que la inteligencia artificial ya forma parte de la medicina y que los profesionales deben actualizarse permanentemente para incorporarla a su labor.

“El médico tiene que aggiornarse en esto, porque es lo que se viene; no te podés quedar afuera”.

Aguilar subrayó que la IA y las búsquedas web seguirán siendo parte del comportamiento habitual de los pacientes, y que negarlo sería inapropiado.

“El paciente accede a información y no se lo podés prohibir nunca”, indicó. Sin embargo, aclaró que la IA tiene límites claros: “No es lo mismo fabricar un auto con un robot que atender a un paciente. La máquina no puede interpretar una angustia, un problema familiar o que alguien no llega a pagar la luz”, sostuvo.

El médico explicó que muchas enfermedades se manifiestan o empeoran por factores emocionales o sociales, y que esa dimensión humana no puede ser leída ni reemplazada por una herramienta digital.

“El trato, la mano en el pulso del paciente, eso no lo va a poder hacer jamás una máquina”, subrayó.

Aguilar destacó que la IA es un gran recurso para actualizar conocimientos y apoyar diagnósticos, pero siempre como un complemento, no como sustituto: “La IA te puede ayudar a informarte, pero el vínculo humano es insustituible”, completó.