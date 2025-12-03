Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y enero

Luego de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026, el Gobierno de Salta reanudó este miércoles las reuniones paritarias con los sectores gremiales.

Durante la reunión, los funcionarios expusieron un panorama actualizado de la situación económica provincial y escucharon las inquietudes planteadas por los gremios. En este contexto, el Gobierno presentó un esquema de pagos que garantizaría un desembolso cada 15 días durante diciembre y enero, con el objetivo de acompañar la dinámica inflacionaria e incentivar el consumo interno.

La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de 150.000 pesos y adelantar el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.

Durante el encuentro también se informó que, antes de fin de año, se dará a conocer el listado de empleados habilitados para avanzar en el proceso de pase a planta temporaria, una medida consensuada con los gremios. Los representantes sindicales destacaron la decisión del Gobierno de mejorar las condiciones laborales y de preservar los puestos de trabajo, remarcando que en Salta no se produjeron despidos en la administración pública, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito nacional.

Desde el Ejecutivo se fundamentó la propuesta salarial en la premisa de sostener el empleo, el consumo, la obra pública, los servicios esenciales y la estabilidad del Estado provincial.

Finalmente, las partes acordaron que la negociación continuará abierta y que se realizará una nueva reunión la próxima semana con el fin de profundizar el diálogo y acercar posiciones.

Participaron de la mesa los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud, Federico Mangione; de Educación, Cristina Fiore; y el Coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos, entre otros funcionarios provinciales.