Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y enero

Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.Salta03/12/2025
Luego de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026, el Gobierno de Salta reanudó este miércoles las reuniones paritarias con los sectores gremiales.
Durante la reunión, los funcionarios expusieron un panorama actualizado de la situación económica provincial y escucharon las inquietudes planteadas por los gremios. En este contexto, el Gobierno presentó un esquema de pagos que garantizaría un desembolso cada 15 días durante diciembre y enero, con el objetivo de acompañar la dinámica inflacionaria e incentivar el consumo interno.
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de 150.000 pesos y adelantar el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.
Durante el encuentro también se informó que, antes de fin de año, se dará a conocer el listado de empleados habilitados para avanzar en el proceso de pase a planta temporaria, una medida consensuada con los gremios. Los representantes sindicales destacaron la decisión del Gobierno de mejorar las condiciones laborales y de preservar los puestos de trabajo, remarcando que en Salta no se produjeron despidos en la administración pública, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito nacional.
Desde el Ejecutivo se fundamentó la propuesta salarial en la premisa de sostener el empleo, el consumo, la obra pública, los servicios esenciales y la estabilidad del Estado provincial.
Finalmente, las partes acordaron que la negociación continuará abierta y que se realizará una nueva reunión la próxima semana con el fin de profundizar el diálogo y acercar posiciones.
Participaron de la mesa los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud, Federico Mangione; de Educación, Cristina Fiore; y el Coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos, entre otros funcionarios provinciales.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Inspectores municipales detectaron los casos a tiempo y los residuos fueron trasladados al Relleno Sanitario San Javier para su disposición segura.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.
Vialidad Nacional y Ferrocarriles concluyeron en menos de 22 horas la reparación del paso a nivel en El Tunal. La obra mejora la seguridad y la conexión entre el NEA y el NOA.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.