Para Flavia Royón, “el Gobierno debe ponerse a trabajar en lugar de recortar”

Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel
Hoy se realiza el sorteo de los lugares de la boleta y comienza oficialmente la campaña electoral según lo dispuesto por el calendario electoral.
La candidata a senadora de Primero Los Salteños defendió a las universidades públicas y al INTA, y afirmó que la salida de la Argentina es con crecimiento productivo, no con más ajuste.Política27/08/2025Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, la candidata a senadora nacional de Primero Los Salteños, Flavia Royón, cuestionó los recortes impulsados por la gestión de Javier Milei y planteó que la salida para la Argentina no está en el ajuste, sino en el crecimiento productivo y el fortalecimiento del interior.
La exsecretaria de Energía y Minería defendió el rol de las universidades públicas y del INTA, al señalar que son instituciones estratégicas para el desarrollo. “El problema no es cerrarlos o recortarles presupuesto, el problema es de gestión. Hay que corregir lo que funciona mal, no destruir lo que sirve”, sostuvo.
En la misma línea, remarcó que “no se sale adelante con más ajuste, sino con crecimiento” y que la clave está en potenciar las economías regionales: “El crecimiento viene del interior productivo, de Vaca Muerta, de la minería, de la agroindustria. Necesitamos defender nuestra producción, nuestra infraestructura y nuestro ferrocarril”.
Royón también pidió superar la confrontación ideológica y advirtió que desear que al actual gobierno le vaya mal “es ser muy mal argentino”.
“No podemos seguir embarrados en la discusión de Milei o anti Milei, kirchnerismo o anti kirchnerismo. Hay que construir consensos sobre una hoja de crecimiento que genere empleo y competitividad”, subrayó.
Finalmente, defendió la necesidad de equilibrio fiscal, pero aclaró que no debe lograrse a costa de los jubilados ni de los sectores más vulnerables: “Tenemos que producir, desarrollarnos y generar más y mejor trabajo, no simplificar la gestión recortando”.
El presidente de Diputados aseguró que los vínculos con los Kovalivker son ajenos a la gestión estatal y cuestionó el momento elegido para la difusión de los audios.
La medida permitirá investigar y detener a miembros del grupo narcocriminal vinculado al régimen de Nicolás Maduro, que tendría operaciones financieras en el país.
El jefe de Gabinete presentará su informe a la Cámara de Diputados mientras el Gobierno enfrenta denuncias de corrupción y fallas en controles sanitarios.
El presidente de la Nación recorrerá calles de Temperley y Portela este miércoles a las 14, en la recta final hacia las elecciones provinciales.
El candidato a senador nacional por el frente Primero Los Salteños expuso su visión sobre la política nacional y disparó contra el centralismo porteño.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.