IPS: Prorrogan la intervención y confirman la continuidad de Savoy

El Gobierno de Salta dispuso la prórroga de la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) por un plazo de tres meses, a través del Decreto Nº 527, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles 27 de agosto. La medida incluye la continuidad de la gestión del contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu como interventor.

La decisión se adoptó tras el vencimiento del plazo inicial de 180 días dispuesto en febrero mediante el Decreto Nº 108/2025. En esa oportunidad, el Ejecutivo resolvió la intervención como una medida de excepción frente a la “crítica situación” que atravesaba la obra social provincial.

El considerando del nuevo decreto señala que, pese a las medidas tomadas en los últimos meses, aún persisten tareas pendientes para lograr un funcionamiento óptimo del organismo. En ese marco, la prórroga apunta a “recuperar el equilibrio y eficiencia de los servicios que presta a sus afiliados”.

El artículo 21 de la Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos establece que toda intervención debe ser adoptada en acuerdo general de ministros y comunicada a la Legislatura dentro de los diez días siguientes. El Gobierno provincial confirmó que cumplirá con esa obligación.

De esta forma, el contador Emilio Savoy continuará al frente de la conducción administrativa del IPS, con las facultades que prevé el artículo 23 de la Ley Nº 5348. Su tarea será encaminar la regularización institucional y garantizar la cobertura a los afiliados.