IPS: Prorrogan la intervención y confirman la continuidad de Savoy

Salta27/08/2025
El Gobierno de Salta dispuso la prórroga de la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) por un plazo de tres meses, a través del Decreto Nº 527, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles 27 de agosto. La medida incluye la continuidad de la gestión del contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu como interventor.
La decisión se adoptó tras el vencimiento del plazo inicial de 180 días dispuesto en febrero mediante el Decreto Nº 108/2025. En esa oportunidad, el Ejecutivo resolvió la intervención como una medida de excepción frente a la “crítica situación” que atravesaba la obra social provincial.
El considerando del nuevo decreto señala que, pese a las medidas tomadas en los últimos meses, aún persisten tareas pendientes para lograr un funcionamiento óptimo del organismo. En ese marco, la prórroga apunta a “recuperar el equilibrio y eficiencia de los servicios que presta a sus afiliados”.
El artículo 21 de la Ley Nº 5348 de Procedimientos Administrativos establece que toda intervención debe ser adoptada en acuerdo general de ministros y comunicada a la Legislatura dentro de los diez días siguientes. El Gobierno provincial confirmó que cumplirá con esa obligación.
De esta forma, el contador Emilio Savoy continuará al frente de la conducción administrativa del IPS, con las facultades que prevé el artículo 23 de la Ley Nº 5348. Su tarea será encaminar la regularización institucional y garantizar la cobertura a los afiliados.
La iniciativa busca promover hábitos ambientales en las escuelas cercanas a los ríos Arias y Arenales, para integrar la educación ambiental con acciones concretas de prevención contra el mosquito Aedes Aegypti.
Impulsan nuevas medidas de control para propietarios de perros potencialmente peligrososSalta26/08/2025
Diputados salteños aprobaron el proyecto de ley que prevé la creación de un registro provincial de propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas, así como capacitación respecto a la tenencia responsable.
“No es ayuda, es una responsabilidad”: dictarán un taller sobre el proceso para solicitar la cuota alimentariaSalta26/08/2025
El taller se realizará este viernes 29 desde las 9 horas en el Parque de la Familia. Está destinado a mujeres que estén por iniciar el proceso o que ya lo hayan iniciado y necesiten hacer consultas puntuales.
Registro de Evaluadores para el ingreso a las Fuerzas: Más de 60 psicólogos se inscribieron en las capacitacionesSalta26/08/2025
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen, brindó detalles del convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad. “El objetivo es cuidar la salud mental de quienes nos cuidan”, remarcó.
Las inscripciones estarán abiertas hasta cumplir los 100 cupos de deportistas o hasta el 14 de septiembre. La carrera se llevará a cabo el domingo 21 del mes próximo, a partir de las 8.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: vuelos afectados por la segunda jornada de paro
Las medidas de fuerza de ATEPSA generan numerosos vuelos cancelados, demorados y reprogramados, tanto para partidas como para arribos en el aeropuerto de Salta.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.