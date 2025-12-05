Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para lunes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 9.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido y limpieza de calles.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar estarán cerrados.

El patio de las empanadas y el mercadito Evita estarán abiertos con atención normal, mientras que el mercadito Belgrano abrirá medio día, de 7 a 14.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a la formación en Educación Vial, solo funcionará la sede de calle Santa Fe de 8 a 12.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. El lunes 8, estará de turno el Juzgado de 4° Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera.