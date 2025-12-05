El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado
La Municipalidad detalla atención de cementerios, mercados, recolección de residuos y guardias por el Día de la Inmaculada Concepción.Salta05/12/2025
La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para lunes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 9.
La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido y limpieza de calles.
Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.
Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar estarán cerrados.
El patio de las empanadas y el mercadito Evita estarán abiertos con atención normal, mientras que el mercadito Belgrano abrirá medio día, de 7 a 14.
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a la formación en Educación Vial, solo funcionará la sede de calle Santa Fe de 8 a 12.
Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.
Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.
En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. El lunes 8, estará de turno el Juzgado de 4° Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera.
26 nuevos oficiales subadjutores se incorporaron hoy a la institución tras egresar como Técnicos Superiores en Criminología. Recibieron sus sables y despachos en el Centro de Convenciones.
La provincia refuerza controles de alcoholemia, seguridad en locales de alcohol y pirotecnia, y monitoreo por cámaras para cuidar a turistas y vecinos.
Habrá simulacros en Grand Bourg y el hospital Oñativia: Cuándo serán
El 16 de diciembre se desarrollarán dos simulacros: uno de evacuación en el Centro Cívico del Grand Bourg con más de 4.000 participantes, y otro en el hospital Oñativia por sismo, incendio y rescate de víctimas.
Colapso en Alvarado: un bache reabierto provocó un caos de más de una cuadra
La rotura, que había sido reparada, volvió a abrirse durante la madrugada. Líneas de colectivos afectadas, perdida de residuos cloacales y sedimentos aceitosos complican la circulación entre Catamarca y Santa Fe.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.