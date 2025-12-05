El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
26 nuevos oficiales se unen al Servicio Penitenciario
26 nuevos oficiales subadjutores se incorporaron hoy a la institución tras egresar como Técnicos Superiores en Criminología. Recibieron sus sables y despachos en el Centro de Convenciones.Salta05/12/2025
En una ceremonia realizada en el Salón Jacarandá del Centro de Convenciones, veintiséis cadetes de la Escuela de Cadetes N° 6044 “Oficial Alcaide José Luis Herrera” egresaron como Oficiales Subadjutores y obtuvieron el título de Técnico Superior en Criminología con orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, coronando una etapa de formación académica, práctica y profesional.
El acto contó con la presencia de la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides, el subsecretario de Políticas Penales, Jorge Javier Salgado, y el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres.
Durante la ceremonia se realizó la invocación religiosa y la bendición de los sables, despachos y presentes, símbolos fundamentales de la vocación, el compromiso y la responsabilidad asumida por los nuevos oficiales.
También se entregó sables y despachos a los veintiséis egresados, quienes finalizaron su formación orientada a la seguridad y al tratamiento penitenciario.
En esta promoción se destacó el Oficial Subadjutor Pablo Leandro Gabriel Vargas, quien obtuvo el Primer Promedio en el Área de Instrucción Penitenciaria.
El acto concluyó con las palabras alusivas del director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres, quien felicitó a los oficiales y los instó a desempeñar sus funciones con ética, profesionalismo y compromiso institucional.
El 16 de diciembre se desarrollarán dos simulacros: uno de evacuación en el Centro Cívico del Grand Bourg con más de 4.000 participantes, y otro en el hospital Oñativia por sismo, incendio y rescate de víctimas.
La rotura, que había sido reparada, volvió a abrirse durante la madrugada. Líneas de colectivos afectadas, perdida de residuos cloacales y sedimentos aceitosos complican la circulación entre Catamarca y Santa Fe.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.