26 nuevos oficiales se unen al Servicio Penitenciario

En una ceremonia realizada en el Salón Jacarandá del Centro de Convenciones, veintiséis cadetes de la Escuela de Cadetes N° 6044 “Oficial Alcaide José Luis Herrera” egresaron como Oficiales Subadjutores y obtuvieron el título de Técnico Superior en Criminología con orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, coronando una etapa de formación académica, práctica y profesional.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Justicia, Soraya Dipp, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides, el subsecretario de Políticas Penales, Jorge Javier Salgado, y el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres.

Durante la ceremonia se realizó la invocación religiosa y la bendición de los sables, despachos y presentes, símbolos fundamentales de la vocación, el compromiso y la responsabilidad asumida por los nuevos oficiales.

También se entregó sables y despachos a los veintiséis egresados, quienes finalizaron su formación orientada a la seguridad y al tratamiento penitenciario.

En esta promoción se destacó el Oficial Subadjutor Pablo Leandro Gabriel Vargas, quien obtuvo el Primer Promedio en el Área de Instrucción Penitenciaria.

El acto concluyó con las palabras alusivas del director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres, quien felicitó a los oficiales y los instó a desempeñar sus funciones con ética, profesionalismo y compromiso institucional.