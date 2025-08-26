Salta: Policías le salvaron la vida a una bebé de dos semanas

Policías de Subcomisaría San Jorge intervención se originó tras el pedido de auxilio de su abuela, en barrio San Jorge, donde la menor presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

En ese marco, los efectivos le practicaron maniobras de primeros auxilios hasta lograr estabilizarla.

Posteriormente, la bebé fue derivada al hospital junto a su madre, quedando en observación.