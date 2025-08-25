Buscan endurecer sanciones para tenencia de perros peligrosos en Salta

Un proyecto de ley, presentado por los diputados del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", busca endurecer las sanciones para los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos. El expediente propone modificar la Ley 7672 y el artículo 58 del Código Contravencional (Ley 7135) para fortalecer la tenencia responsable y la prevención de incidentes.

La iniciativa establece como requisito obligatorio que los propietarios acrediten una "capacitación mínima en crianza, manejo responsable, medidas de seguridad y prevención de riesgos". Los legisladores sostienen que "la sola inscripción en el Registro Provincial de Perros Potencialmente Peligrosos no es suficiente si no se acompaña de medidas activas de formación y control". La capacitación obligatoria se presenta como un mecanismo preventivo ideal para reducir riesgos y mejorar la convivencia en la comunidad.

Además, el proyecto propone elevar la pena máxima de arresto o multa de 15 a 45 días. Esta modificación en la escala sancionatoria busca disuadir a los dueños de incurrir en incumplimientos graves o reiterados. Según los fundamentos, la medida "otorga mayor protección a la integridad física de las personas y fortalece el sistema de control establecido por las leyes provinciales".

El proyecto se incorporó en el Orden del Día de la sesión de este martes 26 de agosto. Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia, y de Legislación General.