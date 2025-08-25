Plásticos, botellas y desechos invaden el dique Cabra Corral

Una oyente de Aries utilizó el WhatsApp 387-5077349 de la emisora para denunciar el estado de abandono y la falta de higiene en la zona de los catamaranes del dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes.

El mensaje, acompañado de varias fotografías, muestra un panorama de suciedad y basura, lo que generó su indignación.

"Fui al dique Cabra Corral en Coronel Moldes y me espanté por la falta de higiene en el sector de catamaranes. Es una pena", expresó la oyente en su mensaje. La mujer también cuestionó el hecho de que se cobre acceso al lugar a pesar del evidente estado de deterioro y la falta de limpieza.