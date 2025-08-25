Plásticos, botellas y desechos invaden el dique Cabra Corral

Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.

Municipios25/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

basura en el préstamo

Una oyente de Aries utilizó el WhatsApp 387-5077349 de la emisora para denunciar el estado de abandono y la falta de higiene en la zona de los catamaranes del dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes.

El mensaje, acompañado de varias fotografías, muestra un panorama de suciedad y basura, lo que generó su indignación.

basura en el préstamo (3)

"Fui al dique Cabra Corral en Coronel Moldes y me espanté por la falta de higiene en el sector de catamaranes. Es una pena", expresó la oyente en su mensaje. La mujer también cuestionó el hecho de que se cobre acceso al lugar a pesar del evidente estado de deterioro y la falta de limpieza.

basura en el préstamo (2)

basura en el préstamo (1)

Te puede interesar
103405-el-gobernador-saenz-inaugurara-hoy-destino-potencia-tartagal-2025-20250822121836

Sáenz inaugura hoy la feria Destino Potencia en Tartagal

Municipios22/08/2025

El acto de apertura de la Feria se realizará a horas 18 en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes de la ciudad norteña. La feria se desarrollará desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con la participación de 400 emprendedores de toda la provincia.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail