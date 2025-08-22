Por primera vez, salteños caminan desde Lima a la Catedral: “en una peregrinación histórica”

Un grupo de personas emprendió una peregrinación inédita desde el puerto del Callao, en Lima (Perú), hasta la Catedral Basílica de Salta, con el objetivo de renovar su pacto de fe en el Señor y la Virgen del Milagro. Se trata de la primera vez que una caminata organizada parte desde territorio peruano, atravesando además Bolivia, antes de llegar a la capital salteña.

“Ayer tuvimos mucho viento, mucha arena, pero gracias a Dios cumplimos los primeros objetivos de este comienzo de peregrinación histórica”, relató por Aries, Mariam Bidondo, una de las integrantes del grupo. En este momento, los peregrinos se encuentran en camino a Yauca, todavía en Perú, país donde permanecerán nueve días antes de ingresar a Bolivia.

El recorrido prevé pasar por nueve iglesias en Perú y otras seis en Bolivia, hasta finalmente llegar a Salta. En cada destino, los fieles son recibidos por comunidades locales y sacerdotes que celebran misas en honor a la travesía. “Gracias a Dios, el Perú nos recibió muy bien. Los padres nos recibieron muy lindo, tuvimos misa anoche pese al retraso y fue una gran bendición”, destacó Bidondo.

La idea nació hace más de un año, cuando un integrante del grupo propuso organizar el camino internacional como respuesta al llamado del Papa Francisco en el marco del Jubileo 2025. “El Papa pidió que saliéramos a peregrinar, y nosotros decidimos hacerlo de esta manera histórica, por primera vez desde que llegaron las imágenes del Milagro”, explicó la peregrina.

El proyecto contó con el acompañamiento del Arzobispado de Salta, que autorizó la participación de 20 fieles para garantizar la seguridad en el cruce de fronteras. Además, en cada localidad las iglesias fueron notificadas con anticipación para recibir a los caminantes.

“Nuestro motivo fundamental es renovar y reafirmar nuestro pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. Somos salteños que vivimos en Salta, y decidimos volver a nuestra tierra caminando desde el Callao”, remarcó Bidondo.