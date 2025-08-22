Se realizará el 10 de septiembre en el municipio de El Galpón. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
El Milagro 2025 tendrá un amplio operativo de seguridad y asistencia
Policía, 911, Defensa Civil y voluntarios trabajarán en conjunto para acompañar a los fieles desde fines de agosto hasta la procesión del 15 de septiembre.Salta22/08/2025
El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de distintas áreas de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y de la Subsecretaría de Defensa Civil, planificó distintos dispositivos de seguridad en el marco de las actividades previstas por la festividad del Milagro 2025.
El 29 de agosto la Policía de Salta realizará la cobertura preventiva de seguridad en inmediaciones a la Catedral por el Milagrito para Prejardines y Jardines de Infantes, el 30 de agosto el Milagro Juvenil, de la Infancia y la Catequesis, entre otras actividades.
En tanto, en septiembre con el inicio de las peregrinaciones policías de las distintas jurisdicciones harán el acompañamiento y la cobertura preventiva de seguridad de los distintos grupos de fieles que se dirigirán a la Catedral Basílica. También se dispondrán de los nodos de asistencia a peregrinos desde la Subsecretaría de Defensa Civil.
También se trabajará en la seguridad durante el desplazamiento de las Imágenes Peregrinas por los distintos barrios de la zona sudeste, partiendo desde la Parroquia de barrio Villa Lavalle pasando por otras de la zona hasta llegar a la Catedral Basílica.
Finalmente, el 15 de septiembre se realizará la procesión de las sagradas imágenes y la renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.
Cabe destacar que es una labor articulada con la Catedral Basílica y distintos organismos competentes, áreas municipales, de Gendarmería Nacional, Samec, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, entre otros.
Por primera vez, salteños caminan desde Lima a la Catedral: “en una peregrinación histórica”
Son 20 peregrinos que decidieron emprender una travesía inédita de fe, con paradas en iglesias de Perú y Bolivia hasta arribar a la capital salteña en septiembre.
El martes 26 se realizará un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” con descuentos en cuotas de hasta $49.200.
Entre las 7 y las 12, se realizarán tareas de retiro de escombros que afectarán la circulación en la calle Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.
Julia Toyos planteó la creación de un foro para el futuro de la seguridad social salteña
La abogada enfatizó la necesidad de un espacio de debate específico para este tema. El foro podría estudiar y debatir una futura reforma en la materia.
Con apoyo de la Provincia, la Catedral reparó filtraciones en sus techos
El vocero de la Catedral informó que finalizaron los trabajos de reparación de los techos con apoyo de la Provincia. “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad", manifestó el vocero de la Catedral.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.