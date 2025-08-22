Guaymás convocó a los salteños a responder en las urnas contra el ajuste de Milei

En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente sindical Jorge Guaymás cuestionó con dureza la gestión del gobierno, al señalar que el supuesto superávit fiscal que anuncia la administración se logra a costa de recortes en áreas esenciales para la población.

“El gobierno dice que tiene superávit fiscal, pero en realidad lo logra recortando derechos y fondos esenciales. Les quita medicamento a los jubilados, corta la obra pública, y las provincias no van a poder mantener sus servicios ni importar insumos ni mercadería. Nos mintió, nos estafó”, afirmó Guaymás.

El sindicalista alertó sobre las consecuencias de estas políticas en la educación y la movilidad social. “Nuestro hijos y los hijos de los trabajadores pronto no van a poder cumplir el sueño de ser profesionales y acceder a la universidad. Ajusta la provincia y el municipio, no baja impuestos y vuelve a aplicar retenciones. Eso no es un verdadero superávit, porque si hay déficit social, el equilibrio económico no sirve”, señaló.

Guaymás comparó la situación con una familia: “Es como si los hijos comieran solo una vez a la semana: puede sobrar dinero, pero la familia queda destruida. El ahorro termina siendo más caro que lo que se evitó gastar”.

El dirigente también destacó el impacto a nivel nacional: “El ajuste destruye rutas, universidades, fábricas y empleos, cierra industrias nacionales y genera desequilibrio comercial”. Por ello, llamó a la ciudadanía a organizarse políticamente y defender los derechos de la clase media y los sectores vulnerables.

“Nosotros, los salteños, tenemos que decir en las urnas: no hay voto ni para los cómplices que han votado en contra de las necesidades y derechos de los salteños y salteñas. No hay voto”, concluyó Guaymás.