Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta

La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz detalló en declaraciones a Vale Todo por Aries que el próximo domingo 26 de octubre los salteños elegirán legisladores nacionales: senadores y diputados (3 en cada categoría). Será con Boleta Única de Papel (BUP), un cambio que reemplaza al sobre y a las múltiples boletas partidarias.

La boleta es una hoja tipo A4 con columnas por frente/partido y filas por Senadores y Diputados. En cada casillero aparece el nombre, el color del frente y la foto de los primeros postulantes. El elector marca su preferencia dentro de un pequeño cuadrado. Se recomienda hacer tilde o cruz (otras marcas claras también son válidas si no inducen confusión).

Pautas clave para evitar errores:

Sin sobre: la autoridad de mesa entrega una boleta por votante.

Útil de escritura: la mesa provee una fibra indeleble; no hace falta llevar lapicera.

Voto por categoría: se puede elegir por separado Senadores y Diputados (por el mismo frente o por frentes distintos).

Voto en blanco por categoría: si no desea optar en una de las dos, deja ese renglón sin marcar.

Corrección de error: si se equivocó, pida una boleta nueva; la anterior se anula.

Prohibido fotografiar el voto: hay multas por violar la prohibición.

Dónde voto: conviene chequear el padrón porque pueden haber cambiado escuela o mesa tras el Censo 2022, indicó.

“En materia electoral siempre se busca respetar la voluntad del elector; por eso, ante la duda, la autoridad intentará considerar el voto como válido”, señaló la consultora.