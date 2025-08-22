Crítica del acuerdo con La Libertad Avanza, la diputada nacional expresa el descontento de un sector más amplio que en estas elecciones competirá por fuera de la alianza.
"Vos sí sabías": El 'Ché Milei' sin filtro de Cristina por las presuntas coimas en discapacidad
Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de complicidad en el caso de presunta corrupción y lo confrontó con la “Doctrina Vialidad” que la condenó.Política22/08/2025Ivana Chañi
La expresidenta Cristina Kirchner lanzó una dura acusación contra el presidente Javier Milei, a quien le atribuyó responsabilidad penal por supuestas coimas en el área de discapacidad. A través de un posteo en su cuenta de X, la líder del Partido Justicialista confrontó a Milei con la "doctrina Vialidad", el argumento que se usó en la causa que la llevó a prisión.
Kirchner recordó la premisa de que "una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública" y la contrapuso a la situación actual. "Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", escribió. La exmandataria vinculó directamente a Karina Milei con el presunto esquema de corrupción.
La expresidenta se refirió a los audios donde Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relata que le informó personalmente a Milei sobre las andanzas de "El Jefe" y "su pandilla" en el cobro de retornos con los medicamentos. "Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla", expuso Kirchner.
La exmandataria criticó al presidente por despedir a Spagnuolo en lugar de tomar medidas contra la supuesta red de corrupción. "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?", desafió.
Kirchner sostuvo que los audios de Spagnuolo prueban que Milei tenía conocimiento de las supuestas coimas. "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la 'doctrina Vialidad' porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!", remarcó.
Para finalizar, la expresidenta apuntó a supuestos vínculos con el gobierno anterior. Mencionó a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería "La Suizo Argentino", como amigo personal de Mauricio Macri. También citó la mención de Spagnuolo a Daniel Garbellini, a quien describió como "un delincuente que estaba en la gestión de Macri". "Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo", concluyó Kirchner.
Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025
Bueno… dejame…
Abogada previsional reclamó “salvar” a la discapacidad con una ley que se pueda cumplir
En su columna en Aries, la Dra. Julia Toyos solicitó a los legisladores oficialistas que intercedan ante el Presidente para aumentar las prestaciones. “No ajustes por ahí, ajustá por otro lado”, enfatizó.
Guaymás convocó a los salteños a responder en las urnas contra el ajuste de Milei
El dirigente sindical criticó el recorte de derechos y fondos esenciales, advirtiendo que el “superávit fiscal” del gobierno se logra a costa de jubilados, educación y salud.
Bernaki lamentó que a jubilados y discapacitados “les robaron el futuro”
El monseñor Bernaki criticó al gobierno nacional y sus políticas. Afirmó que "no se los puede usar a la gente como un objeto de cálculo”.
Caliva retiró el PTP de Fuerza Patria
La titular del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) explicó por El Acople el quiebre con Fuerza Patria.
Elecciones: “Tendría que haber una catástrofe para que LLA pierda en Salta” aseguró Buttazzoni
El consultor político señaló que el espacio libertario parte con un piso de 30% y que la fragmentación del peronismo lo deja con ventaja en las próximas elecciones.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.