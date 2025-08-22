"Vos sí sabías": El 'Ché Milei' sin filtro de Cristina por las presuntas coimas en discapacidad

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó una dura acusación contra el presidente Javier Milei, a quien le atribuyó responsabilidad penal por supuestas coimas en el área de discapacidad. A través de un posteo en su cuenta de X, la líder del Partido Justicialista confrontó a Milei con la "doctrina Vialidad", el argumento que se usó en la causa que la llevó a prisión.

Kirchner recordó la premisa de que "una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública" y la contrapuso a la situación actual. "Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", escribió. La exmandataria vinculó directamente a Karina Milei con el presunto esquema de corrupción.

La expresidenta se refirió a los audios donde Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relata que le informó personalmente a Milei sobre las andanzas de "El Jefe" y "su pandilla" en el cobro de retornos con los medicamentos. "Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla", expuso Kirchner.

La exmandataria criticó al presidente por despedir a Spagnuolo en lugar de tomar medidas contra la supuesta red de corrupción. "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?", desafió.

Kirchner sostuvo que los audios de Spagnuolo prueban que Milei tenía conocimiento de las supuestas coimas. "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la 'doctrina Vialidad' porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!", remarcó.

Para finalizar, la expresidenta apuntó a supuestos vínculos con el gobierno anterior. Mencionó a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería "La Suizo Argentino", como amigo personal de Mauricio Macri. También citó la mención de Spagnuolo a Daniel Garbellini, a quien describió como "un delincuente que estaba en la gestión de Macri". "Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo", concluyó Kirchner.