La Municipalidad de Salta dio a conocer el cronograma por el feriado del Día de la Soberanía: habrá cierres, guardias y modificaciones en recolección, mercados y atención al público.
Este martes inicia la repavimentación final alrededor de la Terminal
La Municipalidad comenzará la última etapa del plan de 80 cuadras con trabajos en San Martín e Yrigoyen que se extenderán por 10 días.Salta24/11/2025
La Municipalidad de Salta comenzará este martes 25 de noviembre, las obras finales del plan de repavimentación de 80 cuadras en el centro de la ciudad.
Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, explicó que esta etapa comprende la intervención de las arterias que rodean la Terminal de Ómnibus, específicamente en avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen.
Los trabajos consisten en tareas de repavimentación integral, que incluyen fresado del pavimento deteriorado, preparación y compactación de la base, y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente. Además, se realizarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la durabilidad del material y garantizar una circulación más segura y uniforme.
La intervención se ejecutará por tramos en media calzada, permitiendo mantener el tránsito habilitado durante todo el proceso. Se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días.
Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, teniendo en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando.
Este lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Retiros voluntarios en Radio Nacional Salta: "Despidos encubiertos"
La trabajadora de Radio Nacional Salta, Laura Urbano, señaló que la emisora local funciona con menos de 20 empleados y que la precarización se profundiza.
Radio Nacional Salta: la FM queda sólo con contenido de Buenos Aires
Trabajadores de Radio Nacional Salta denunciaron en Aries FM 91.1 que el Gobierno Nacional ordenó que la FM deje de transmitir programación local.
EcoRace en el TC2000 Salta: Escuelas Técnicas exhiben sus proyectos en el Autódromo GüemesSalta23/11/2025
Las instituciones, que forman parte del proyecto EcoRace, ponen en valor la formación técnica y la creatividad, mostrando prototipos que son el resultado de meses de trabajo.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.