Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
El móvil oncológico visita la Capital: mujeres celebran estudios gratuitos y accesibles
En el marco del mes de la lactancia, vecinas destacaron la facilidad de acceder a Papanicolau y mamografías, y el impacto positivo en la prevención y la concientización sanitaria.
En el marco del Mes de la Lactancia, se llevó a cabo una feria de la salud en Plaza Belgrano, donde las salteñas pudieron acceder a estudios preventivos como Papanicolau y mamografías a través del móvil oncológico.
“Este año priorizamos la lactancia materna y la creación de sistemas de apoyo sostenibles para las familias. Para culminar estas semanas, organizamos esta feria con distintos centros de salud y el apoyo del móvil oncológico, donde se realizan Papanicolau y mamografías”, explicó por Aries, Patricia Leal, de la Dirección de Materno Infancia.
La funcionaria recordó que las mamografías requieren pedido médico y están indicadas para mujeres mayores de 40 años, o menores con antecedentes familiares o indicación médica. “Cada vez más salteñas se acercan a realizarse estos estudios, lo que refleja un crecimiento en la concientización sobre la prevención y el cuidado médico. La recomendación es realizarlos al menos una vez al año”, señaló Leal.
Para el Papanicolau, los requisitos son asistir sin haber tenido relaciones sexuales y sin menstruación. La feria estará disponible hasta las 14:30 y el móvil oncológico también recorre distintos puntos de la provincia para garantizar accesibilidad a toda la población.
Muchas mujeres que acudieron al estudio destacaron la importancia de la iniciativa. “Me enteré de la publicación y me vine a aprovechar los estudios. Son gratuitos, no tengo obra social y en el centro de salud no conseguía turno. Es importante hacerse los estudios al menos una vez al año”, comentó una vecina.
Otra participante agregó: “Saqué captura, pedí permiso en el trabajo y aquí estoy esperando mi turno. Lo mejor es que sean gratuitos y por orden de llegada, porque conseguir turno es muy difícil”.
