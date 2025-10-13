Día Mundial de la Trombosis: instan a realizarse controles y evitar conductas de riesgo

En ‘No es una tarde cualquiera’, al conmemorarse el Día Mundial de la Trombosis, la Dra. Roxana Quinteros informó sobre las conductas que pueden llevarnos a esta afección médica.

“Se trata de la formación de coágulos que pueden obstruir una vena o, directamente, circular hacia otras regiones del cuerpo, en ese caso lo llamamos embolia”, explicó la especialista.

Así las cosas, consideró que la población debería estar prevenida sobre los factores riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas ricas en grasa, el stress diario, entre otros.

“Este día pretende concientizar a la gente sobre no llevar una vida sedentaria y, en cambio, llevar una vida ordenada. A medida que más grandes nos hacemos, más son las posibilidades que tenemos de padecer la enfermedad. El evento más grave asociado es la muerte súbita”, describió Quinteros.

Finalmente, la doctora señaló que existe una porción de la población que tiene una herencia genética que la hace propensa a tener la enfermedad y que, de hecho, ese potencial puede ser detectado mediante un análisis de sangre.