Día Mundial de la Trombosis: instan a realizarse controles y evitar conductas de riesgo

El tabaquismo, las dietas ricas en grasa, el stress y el sedentarismo son algunas de las aristas que pueden conducirnos a la trombosis, según explicó la Dra. Roxana Quinteros en Aries.Salud13/10/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’, al conmemorarse el Día Mundial de la Trombosis, la Dra. Roxana Quinteros informó sobre las conductas que pueden llevarnos a esta afección médica.
“Se trata de la formación de coágulos que pueden obstruir una vena o, directamente, circular hacia otras regiones del cuerpo, en ese caso lo llamamos embolia”, explicó la especialista.
Así las cosas, consideró que la población debería estar prevenida sobre los factores riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas ricas en grasa, el stress diario, entre otros.
“Este día pretende concientizar a la gente sobre no llevar una vida sedentaria y, en cambio, llevar una vida ordenada. A medida que más grandes nos hacemos, más son las posibilidades que tenemos de padecer la enfermedad. El evento más grave asociado es la muerte súbita”, describió Quinteros.
Finalmente, la doctora señaló que existe una porción de la población que tiene una herencia genética que la hace propensa a tener la enfermedad y que, de hecho, ese potencial puede ser detectado mediante un análisis de sangre.
La médica deportóloga Carolina Anna Scaccia dialogó en Aries sobre el debate internacional en torno a la inclusión de atletas trans en el deporte competitivo.
La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta advirtió en Aries sobre el uso de herramientas digitales como ChatGPT para buscar contención emocional. También alertó sobre otras terapias alternativas.
La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta analizó en Aries la situación del sector. Habló sobre la lucha con las obras sociales, los intentos de desarticular colegios profesionales y la importancia de las residencias en salud mental.
El término bluetoothing, una modalidad de alto riesgo ya documentada en regiones de África y Asia, generó alarma en las autoridades de salud global por su potencial para acelerar la transmisión de enfermedades, especialmente el VIH.
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que los casos acumulados de leishmaniasis cutánea humana ascienden a 32 en lo que va del año.
El Instituto Provincial de Salud de Salta comunicó cómo será la modalidad de atención este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por disposición nacional.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.