Crítica del acuerdo con La Libertad Avanza, la diputada nacional expresa el descontento de un sector más amplio que en estas elecciones competirá por fuera de la alianza.
Bernaki lamentó que a jubilados y discapacitados “les robaron el futuro”
El monseñor Bernaki criticó al gobierno nacional y sus políticas. Afirmó que "no se los puede usar a la gente como un objeto de cálculo”.Política22/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el monseñor Dante Bernaki, conocido como el cura peregrino, se refirió a la situación de los jubilados y personas con discapacidad en Argentina y alertó sobre los efectos de la política cuando se prioriza el equilibrio fiscal por sobre la protección de las personas.
“Les robaron directamente el futuro”, sostuvo Bernaki, y agregó que “usar al jubilado como un objeto de cálculo para equilibrar las cuentas es traicionar lo que realmente debe hacer el Estado: administrar el bien común”.
El religioso también se refirió a la situación de los discapacitados: “Ya directamente es una herida abierta. Con la burocracia de volver a probar que alguien es discapacitado, terminamos jugando con la gente. Esto no puede ser un factor de poder político”.
Bernaki llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones: “Si la política no es servicio a la persona, ¿qué es la política? Hay que pensar en la gente, en los jubilados, en los discapacitados. Son cosas sensibles que lastiman si se usan como instrumento político”.
El sacerdote destacó además la importancia de la fe como motor de acción solidaria: “Lo espiritual no se puede separar de lo real. Nos conmueve la fraternidad y la solidaridad de los fieles, que sostienen comedores y aportan mercadería y ropa. Por ejemplo, en San Justo y Vertedero San Javier, hay familias que ya no tienen que ir al basural para buscar comida, y eso tiene que ver con la fe que se traduce en amor al prójimo”.
Abogada previsional reclamó “salvar” a la discapacidad con una ley que se pueda cumplir
En su columna en Aries, la Dra. Julia Toyos solicitó a los legisladores oficialistas que intercedan ante el Presidente para aumentar las prestaciones. “No ajustes por ahí, ajustá por otro lado”, enfatizó.
Guaymás convocó a los salteños a responder en las urnas contra el ajuste de Milei
El dirigente sindical criticó el recorte de derechos y fondos esenciales, advirtiendo que el “superávit fiscal” del gobierno se logra a costa de jubilados, educación y salud.
"Vos sí sabías": El 'Ché Milei' sin filtro de Cristina por las presuntas coimas en discapacidad
Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de complicidad en el caso de presunta corrupción y lo confrontó con la “Doctrina Vialidad” que la condenó.
Caliva retiró el PTP de Fuerza Patria
La titular del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) explicó por El Acople el quiebre con Fuerza Patria.
Elecciones: “Tendría que haber una catástrofe para que LLA pierda en Salta” aseguró Buttazzoni
El consultor político señaló que el espacio libertario parte con un piso de 30% y que la fragmentación del peronismo lo deja con ventaja en las próximas elecciones.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.