Bernaki lamentó que a jubilados y discapacitados “les robaron el futuro”

Por Aries, el monseñor Dante Bernaki, conocido como el cura peregrino, se refirió a la situación de los jubilados y personas con discapacidad en Argentina y alertó sobre los efectos de la política cuando se prioriza el equilibrio fiscal por sobre la protección de las personas.

“Les robaron directamente el futuro”, sostuvo Bernaki, y agregó que “usar al jubilado como un objeto de cálculo para equilibrar las cuentas es traicionar lo que realmente debe hacer el Estado: administrar el bien común”.

El religioso también se refirió a la situación de los discapacitados: “Ya directamente es una herida abierta. Con la burocracia de volver a probar que alguien es discapacitado, terminamos jugando con la gente. Esto no puede ser un factor de poder político”.

Bernaki llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones: “Si la política no es servicio a la persona, ¿qué es la política? Hay que pensar en la gente, en los jubilados, en los discapacitados. Son cosas sensibles que lastiman si se usan como instrumento político”.

El sacerdote destacó además la importancia de la fe como motor de acción solidaria: “Lo espiritual no se puede separar de lo real. Nos conmueve la fraternidad y la solidaridad de los fieles, que sostienen comedores y aportan mercadería y ropa. Por ejemplo, en San Justo y Vertedero San Javier, hay familias que ya no tienen que ir al basural para buscar comida, y eso tiene que ver con la fe que se traduce en amor al prójimo”.