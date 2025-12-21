La diputada del PRO, Laura Alonso, endureció el discurso de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional, denunciando una "traición" a los acuerdos pactados.
Milei encabeza la imagen positiva pero Esteban Bullrich le pisa los talones
Un nuevo relevamiento de la consultora Trends posiciona al presidente Javier Milei al frente del ranking de imagen nacional con un 50,5% de aprobación, seguido de cerca por Esteban Bullrich, quien sorprende con un 50,2%.Política21/12/2025
El presidente Javier Milei encabeza un nuevo ranking de imagen positiva entre 14 dirigentes nacionales, aunque con una ventaja mínima sobre el exlegislador Esteban Bullrich, quien se posiciona como la gran sorpresa de la medición. Según la encuesta de la consultora Trends, Milei alcanza el 50,5% de imagen positiva, mientras que Bullrich llega al 50,2%.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe destaca que, de los siete dirigentes con mejor valoración, cinco pertenecen actualmente al oficialismo o mantienen una alianza estrecha con el Gobierno.
El "podio" y los principales referentes
Detrás del Presidente y el exsenador, se ubican figuras con roles centrales en la gestión económica y de seguridad:
Patricia Bullrich: La exministra de Seguridad ocupa el tercer lugar con un 49% de imagen positiva, aunque registra un nivel idéntico de rechazo.
Manuel Adorni: El vocero presidencial se mantiene con saldo a favor: 45% de positiva frente a 41% de negativa.
Luis Caputo: El ministro de Economía cosecha un 43% de aprobación contra un 44% de rechazo.
Los dirigentes con mayor nivel de rechazo
El relevamiento muestra un escenario complejo para algunas de las espadas principales de La Libertad Avanza y figuras de la oposición. Victoria Villarruel (40%), Santiago Caputo (40%) y Karina Milei (35%) quedan relegados en la tabla debido a que sus niveles de imagen negativa superan el 50%.
En el espectro opositor, Axel Kicillof y Cristina Kirchner presentan un rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que dificulta su posicionamiento en el ranking general.
El fondo de la tabla
El cierre del ranking lo ocupan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Los mandatarios provinciales se ven penalizados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a nivel nacional, lo que los deja con un 34% y 27% de imagen positiva, respectivamente.
La encuesta fue realizada sobre 2.000 casos online entre el 4 y el 9 de diciembre de 2025, con un margen de error de ±2,2%.
Con información de Noticias Argentinas
El canciller Pablo Quirno confirmó desde la cumbre del Mercosur que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos se encuentra en su fase final.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente de urgencia este sábado en el Sanatorio Otamendi tras ingresar con un cuadro de "síndrome apendicular agudo".
Pese a la urgencia del traslado, su entorno transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.
La expresidenta fue trasladada desde su departamento en San José 1111, en donde transita su arresto domiciliario.
El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, afirmó que el partido debe priorizar la gestión sobre las disputas internas para recuperar competitividad nacional.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Rituales de Año Nuevo: cómo cerrar el año y proyectar el 2026 con éxito
La médium y canalizadora Agustina García Fernández recomendó preparar dos listas —lo que se suelta y lo que se desea— y explicó rituales simples con velas, canela y lentejas para proyectar el próximo año.
El Barcelona de España presentó una oferta formal de 10 millones de euros por el extremo de River Plate, Ian Subiabre, durante el pasado mercado de pases de junio
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Puente Internacional de la Integración, una megaestructura que une Foz de Iguazú con la ciudad paraguaya de Presidente Franco.
La provincia de San Juan marcó un hito histórico al inaugurar la primera autopista del país iluminada íntegramente con energía solar fotovoltaica.