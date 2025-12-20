Cristina Kirchner será operada por un cuadro de apendicitis

Este sábado por la tarde, se conoció que Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi tras presentar intensos dolores abdominales, según informó Rosario Ayerdi en C5N.

Luego de los exámenes de rigor, el equipo médico diagnosticó un cuadro de apendicitis, lo que motivó su internación para una cirugía programada en las próximas horas. Pese a la urgencia del traslado, su entorno transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.

A lo largo de los últimos años, el historial clínico de Cristina Kirchner ha estado marcado por diversas intervenciones de distinta complejidad, siendo el Sanatorio Otamendi su centro de salud de referencia absoluta ante cualquier emergencia o control de rutina en la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en dicha institución donde la exjefa de Estado recibió tratamiento tiempo atrás por un cuadro de diverticulitis, y donde más recientemente, en noviembre de 2021, se sometió a una histerectomía programada para la extirpación quirúrgica de su útero, una operación que requirió varios días de internación y una recuperación postoperatoria supervisada.

Sin embargo, su historial médico no se limita únicamente al Otamendi, sino que incluye otros procedimientos de alta relevancia realizados en instituciones especializadas:

En el año 2012: Mientras ejercía su segundo mandato presidencial, fue intervenida en el Hospital Universitario Austral de Pilar para la extracción de un tumor en la glándula tiroides.

En el año 2013: Se sometió a una cirugía de urgencia en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro debido a una colección subdural crónica (un hematoma en la cabeza, producido por un traumatismo), intervención que en su momento generó una gran conmoción política y obligó a una licencia médica prolongada.

Este conjunto de antecedentes quirúrgicos subraya la importancia de los chequeos constantes a los que se somete la referente política, especialmente ante cuadros agudos como el que motivó su reciente traslado y diagnóstico de apendicitis.

Cristina Kirchner, presa en su departamento de San José 1111

Actualmente, a sus 72 años, cumple arresto domiciliario en su residencia de la calle San José 1111 tras el fallo de la causa "Vialidad". La condena es por seis años y, además, está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Su régimen de detención, monitoreado por tobillera electrónica, incluye restricciones en sus visitas y horarios de reunión, aunque recientemente la Justicia le concedió un permiso especial para acceder a la terraza del edificio por lapsos de dos horas.

Con información de Minuto Uno