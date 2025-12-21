El canciller Pablo Quirno confirmó desde la cumbre del Mercosur que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos se encuentra en su fase final.
Coparticipación: CABA denuncia "traición" de Nación por la deuda
La diputada del PRO, Laura Alonso, endureció el discurso de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional, denunciando una "traición" a los acuerdos pactados.
La diputada del PRO, Laura Alonso, advirtió que la gestión de Jorge Macri no cederá en el reclamo por los recursos tras el fracaso de las últimas negociaciones con el Ministerio de Economía.
La legisladora ratificó la postura de confrontación judicial y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional por el incumplimiento en el pago de los fondos de coparticipación, denunciando una deuda que asciende a cifras críticas para las arcas porteñas.
"Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación", sentenció Alonso en diálogo con Radio Rivadavia.
Asimismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Alonso denunció una ruptura total de la confianza con el oficialismo nacional tras los recientes acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo: "Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país".
Buenos Aires será “zona calma”
En paralelo a la disputa financiera, la administración porteña avanzó en una agenda de convivencia urbana al declarar a la capital como "zona calma" libre de ruidos por pirotecnia. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables y a la biodiversidad local durante las festividades de fin de año.
"Lo que Jorge Macri ha decidido es declarar a la ciudad zona calma libre de pirotecnia sonora. Los ruidos le generan muchísimo daño a los bebés, a los chicos, a las personas con autismo, adultos mayores y también a las mascotas", explicó Alonso, señalando que en la ciudad habitan más de 860.000 animales domésticos que sufren las consecuencias del impacto auditivo.
La legisladora instó a los ciudadanos a celebrar "con luces, no con ruidos", y aclaró que la normativa se aplicará de forma estricta, incluyendo a los clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos.
"Vamos a trabajar para que ellos también cumplan con esta normativa que se ha regulado el día viernes y que se deje de utilizar la pirotecnia sonora en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires", concluyó Alonso, quien vinculó esta decisión con un plan integral para reducir la contaminación acústica que incluye, a futuro, la electrificación del transporte público.
