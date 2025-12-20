La oferta millonaria que River rechazó por Ian Subiabre

El automovilismo argentino se encuentra en vilo tras el grave accidente sufrido por el piloto de rally Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
Una revelación lanzada por la prensa de España expuso cuánto apuesta River por Ian Subiabre, el extremo de 18 años que ya supo captar sondeos resonantes, como el de Chelsea, al que ahora se le suma el de Barcelona el pasado junio.
Según publicó el diario Sport, en el mercado de pases de mitad de año el conjunto catalán llegó a enviar la oferta formal de 10 millones de euros hacia Núñez, cuando allí se cocinaba justamente la renovación del contrato del joven atacante que finalmente fue extendido hasta diciembre de 2028.
Ese nuevo vínculo terminó por sellar una mejora en el salario y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, de lo que se desprende lo escasa que habrá sonado la oferta de 10 desde Cataluña.
Después de eso, Subiabre jugó solamente seis encuentros en el semestre, aunque claramente lo suyo de parte de La Banda se trata de una apuesta a futuro. En el medio, se destacó en el Mundial Sub 20 donde la Selección Argentina terminó segunda detrás de Marruecos, aportando tres goles en el torneo.
En tanto, en España terminaron contratando a Roony Bardghji a expensas del gusto personal del director deportivo Deco por apenas dos millones de euros, una cifra que sonó irrisoria para los valores que maneja el Blaugrana y cuyo resultado salió redondo: sus buenas actuaciones generan ilusión y se perfila como un gran socio de Lamine Yamal.
Luego de intensas negociaciones, Gustavo Costas alcanzó un acuerdo con la dirigencia de Racing Club para renovar su contrato por tres temporadas.
El mercado de pases de Independiente comenzó con movimientos clave bajo la mirada de Gustavo Quinteros.
Con el 80% de los votos, la actual conducción renovó la confianza de los socios, superando a la lista opositora, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, que obtuvo el 20%.
Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego
El club de Núñez puso primera en un período de incorporaciones decisivo, con el mediocampista como cara nueva y varias negociaciones abiertas que pueden marcar el rumbo de 2026.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex ProcrearArgentina19/12/2025
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.