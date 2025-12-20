La oferta millonaria que River rechazó por Ian Subiabre

Una revelación lanzada por la prensa de España expuso cuánto apuesta River por Ian Subiabre, el extremo de 18 años que ya supo captar sondeos resonantes, como el de Chelsea, al que ahora se le suma el de Barcelona el pasado junio.

Según publicó el diario Sport, en el mercado de pases de mitad de año el conjunto catalán llegó a enviar la oferta formal de 10 millones de euros hacia Núñez, cuando allí se cocinaba justamente la renovación del contrato del joven atacante que finalmente fue extendido hasta diciembre de 2028.

Ese nuevo vínculo terminó por sellar una mejora en el salario y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, de lo que se desprende lo escasa que habrá sonado la oferta de 10 desde Cataluña.

Después de eso, Subiabre jugó solamente seis encuentros en el semestre, aunque claramente lo suyo de parte de La Banda se trata de una apuesta a futuro. En el medio, se destacó en el Mundial Sub 20 donde la Selección Argentina terminó segunda detrás de Marruecos, aportando tres goles en el torneo.

En tanto, en España terminaron contratando a Roony Bardghji a expensas del gusto personal del director deportivo Deco por apenas dos millones de euros, una cifra que sonó irrisoria para los valores que maneja el Blaugrana y cuyo resultado salió redondo: sus buenas actuaciones generan ilusión y se perfila como un gran socio de Lamine Yamal.

Con información de TyC Sports