La diputada del PRO, Laura Alonso, endureció el discurso de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional, denunciando una "traición" a los acuerdos pactados.
Parte médico: Cristina evoluciona bien tras su cirugía de apendicitis
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida quirúrgicamente de urgencia este sábado en el Sanatorio Otamendi tras ingresar con un cuadro de "síndrome apendicular agudo".Política21/12/2025
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.
De acuerdo con el parte médico al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.
El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.
Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.
El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.
Con información de Noticias Argentinas
Pese a la urgencia del traslado, su entorno transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.
La expresidenta fue trasladada desde su departamento en San José 1111, en donde transita su arresto domiciliario.
