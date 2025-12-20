Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

La expresidenta fue trasladada desde su departamento en San José 1111, en donde transita su arresto domiciliario.

Política20/12/2025

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde continúa en arresto domiciliario.

Desde su entorno le explicaron a este medio que "Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio".

"Los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico", explicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense a Ámbito.

La última noticia en torno a la actualidad de la expresidenta ocurrió en el marco de su situación judicial: este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria, al considerar que el recurso carecía de una fundamentación adecuada.

Con información de Ámbito 

