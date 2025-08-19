Auto Club Salta negó abandono y advierte que sin el Estado, “es inviable” traer categorías nacionales

En diálogo con Aries, el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, se refirió a la falta de competencias nacionales en el autódromo de la capital provincial y pidió mayor compromiso de los gobiernos.

Ayer el periodista Mario Ernesto Peña advirtió sobre esta situación. El dirigente explicó que el club funciona con recursos propios y sin ayuda estatal. “Básicamente es un club privado que no recibe aportes del gobierno provincial ni municipal. Todos los socios son los titulares y el mantenimiento corre por nuestra cuenta”, afirmó.

Sardi insistió en que el automovilismo de nivel requiere un esfuerzo mayor. “Si no se ponen los fondos desde el club es inviable traer una categoría nacional. Tiene que jugar el Estado para que se produzca un derrame hacia otros sectores”, insistió.

En ese sentido, recordó épocas de auge como lo fue durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey. "Hoy un TC2000 cuesta mucha plata para un privado, pero poca para el gobierno”, sostuvo.

Respecto a las versiones de abandono del club, Sardi dijo que “no está deteriorado ni abandonado, tiene mantenimiento. No es perfecto, pero se sostiene”. Sobre el acceso al autódromo, aclaró que se cerró por problemas en las caminerías del cerro y el ingreso es solo para socios.

Sardi destacó que cada mes se desarrollan competencias zonales. “Cada 15 días hay un evento. Buscamos posicionar al automovilismo como deporte y darle continuidad al calendario local”, indicó.

Finalmente, resaltó el impacto que tiene el automovilismo en otras provincias. “En la última carrera en Río Cuarto hubo cerca de 18 mil personas, con beneficios directos para el turismo, la gastronomía y la hotelería. Eso queremos replicar en Salta”, sostuvo.