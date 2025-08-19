“Lomas de Olmedo sigue esperando”: Millones de dólares para controlar la fuga

Por Aries, el consultor y exypefiano, Laureano Vera, advirtió que la situación del pozo de Lomas de Olmedo, que presenta problemas de emanación de gas y deterioro estructural, requiere una intervención urgente y técnicamente compleja. “Lomas de Olmedo sigue esperando” sentenció por Aries,

“La solución sería perforar un pozo a distancia y, desde allí, circularlo y ahogarlo en el pozo actual. Son varios millones de dólares y se necesitan herramientas especiales que están disponibles en el país y en el mundo”, explicó Vera.

El consultor también responsabilizó a la provincia por la demora en tomar decisiones: “La provincia es la única responsable de que esto haya pasado, ayudada por la operadora del área que no actuó con rapidez. Hubo demoras y subestimación del problema, y ahora estamos pagando las consecuencias”, sostuvo.

Vera recordó que la Ley 24.145, ratificada en la Constitución Nacional en el artículo 124, establece que las provincias son dueñas de sus hidrocarburos y minerales. “Si no se controla correctamente y no hay personal capacitado, la responsabilidad recae directamente sobre la provincia”, enfatizó.

El especialista indicó que el pozo, ubicado a 457 metros sobre el nivel del mar, comenzó a presentar emanaciones de gas carbónico y que la intervención inicial podría haberse realizado de manera más sencilla desde la misma locación, pero la falta de acción temprana complicó la situación.

Así, Vera explicó que ya desde febrero de 2024 había advertido sobre la urgencia del problema. “Me convocaron a la zona y di un veredicto: el pozo tenía que ser intervenido de inmediato porque podía complicar. Su consejo fue dirigido a la empresa operadora, que en ese momento enfrentaba dificultades financieras y estaba en concurso, complicando la decisión sobre quién debía asumir el costo de la intervención.