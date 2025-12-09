Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
“Queremos que sean lo más baratas posible”: Caputo sobre la falta de compras de reservas
El ministro explicó que solo acumularán dólares si crece la demanda de pesos y descartó una salida inmediata al libre flotamiento. También pidió el acompañamiento del Congreso para aprobar el Presupuesto y las reformas.Economía09/12/2025
Luis Caputo justificó este martes la falta de acumulación de reservas que le achaca buena parte de la city al Gobierno. "Queremos que sea lo más barata posible", planteó en referencia a que solo comprarán dólares en la medida en que se recupere la demanda de dinero.
El ministro de Economía participó esta mañana de una charla organizada por el Grupo IEB junto a su fundador y presidente, Juan Ignacio Abuchdid.
"Los gobernadores saben que, más allá de lo difícil que es sacarme plata, les doy una mano siempre que puedo", dijo respecto de su mayor involucramiento en aspectos de la política. Y sostuvo que "es importante que salga el presupuesto y, sobre todo, las leyes. Las reformas que estamos mandando son la esencia de hacia dónde queremos ir".
Luis Caputo, las reservas y el dólar
Caputo aseguró que el FMI no los va a forzar a flotar y que, por ende, no saldrán "a comprar dólares como locos". "Eso no va a ser así ni mucho menos", enfatizó. Y recalcó que no se va a salir del esquema de bandas y que incluso eso ya está consensuado con el Fondo. "Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que todavía tiene volatilidad política", agregó.
Insistió en que solo comprarán reservas en la medida en que aumente la demanda de dinero para no generar una suba del dólar artificial ni emitir pesos que no van a ser demandados y que tendrían que esterilizarse con pasivos remunerados: "Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible".
En ese sentido, reiteró que, según sus proyecciones, podría comprar entre u$s7.000 millones y u$s21.000 millones en función de cómo evolucione la demanda de dinero el próximo año, siempre que haya la oferta de dólares suficiente. Y aclaró que considera que la deuda y, eventualmente, la inversión serían las aportantes de divisas: "Creemos que la cuenta financiera de la balanza de pagos será la fuente principal de oferta de dólares".
El ministro de Economía confirmó que este miércoles se lanzará el Bonar 2029, la primera emisión en dólares en siete años, y aseguró que el objetivo es cubrir vencimientos por US$4300 millones en 2026.
Las ventas minoristas pymes que reporta CAME cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% frente a octubre. Pese a la contracción, el sector mantiene expectativas favorables para 2026.
Cae el riesgo país después de que el Gobierno anuncio la emisión de nueva deuda en dólares en el mercadoEconomía05/12/2025
El indicador de JP Morgan cede 14 unidades para la Argentina, en los 620 puntos básicos. El Tesoro anunció el retorno al mercado con un título a cuatro años con un cupón de 6,5%.
En la actualización de tasas, Ualá se posiciona hoy como la virtual wallet que más paga en Argentina, ofreciendo un 35% de TNA en su cuenta remunerada. Le sigue Naranja X con el 29%.
La licitación del Tesoro a cuatro años con cupón del 6,5% activa subas en los Bonares y Globales emitidos tras la reestructuración de 2020.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.