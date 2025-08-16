Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.

Deportes16/08/2025

720

San Lorenzo cayó 2-1 frente a Platense en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. 

Tras esta dura derrota, el “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos. 

Los dos goles del “Calamar” llegaron de la mano del centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que el único tanto del “Cuervo” fue realizado por el lateral izquierdo Elías Báez. 

Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno. Alexis Cuello y Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla. 

Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol. 

A los 5 minutos, el “Calamar "abrió el marcador. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de San Lorenzo y envió la pelota al fondo de la red.

Pero, a los 26 minutos, el “Cuervo” empató el marcador. El lateral izquierdo Elías Báez cabeceó dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco de su contrincante.

Sin embargo, en el minuto 45+3, Platense se adelantó en el marcador. El centro delantero paraguayo Ronaldo Martínez definió una jugada ofensiva prometedora y concretó el 2-1.

En el complemento del encuentro, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir su situación dentro del terreno de juego, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota. 

Con información de Noticias Argentinas 

Te puede interesar
1754254912293

El cuervo jugara finalmente en Mataderos

Deportes15/08/2025

El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail