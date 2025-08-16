El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.Deportes16/08/2025
San Lorenzo cayó 2-1 frente a Platense en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras esta dura derrota, el “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos.
Los dos goles del “Calamar” llegaron de la mano del centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que el único tanto del “Cuervo” fue realizado por el lateral izquierdo Elías Báez.
Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno. Alexis Cuello y Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.
Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol.
A los 5 minutos, el “Calamar "abrió el marcador. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de San Lorenzo y envió la pelota al fondo de la red.
Pero, a los 26 minutos, el “Cuervo” empató el marcador. El lateral izquierdo Elías Báez cabeceó dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco de su contrincante.
Sin embargo, en el minuto 45+3, Platense se adelantó en el marcador. El centro delantero paraguayo Ronaldo Martínez definió una jugada ofensiva prometedora y concretó el 2-1.
En el complemento del encuentro, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir su situación dentro del terreno de juego, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota.
Con información de Noticias Argentinas
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo HorizonteDeportes15/08/2025
"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.