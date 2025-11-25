El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Salta Basket cayó frente a Jujuy como local
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.Deportes25/11/2025
Ahora los salteños volverán a presentarse en el Estadio Delmi este miércoles cuando reciban a Huracán de Las Heras de Mendoza, desde las 22.
Salta tendrá en pocas horas, el miércoles que viene, la oportunidad de revertir lo de esta noche y seguir por la senda por donde había comenzado con tres triunfos (dos de visitante). El miércoles recibirá a Huracán de Las Heras, desde las 22.
La antesala del clásico norteño en LA exponía a dos combinados con gran poderío desde los 6,75 metros (línea de tres puntos), sin embargo los jujeños fueron más efectivos desde esa distancia mientras que Salta no tuvo el fuego de otras noches. A pesar de esto último, el local nunca bajó los brazos y fue por su cuarta victoria.
Enorme juego del oriundo de Campo Quijano, Nicolás Álvarez, defendiendo y chocándose con los grandotes de Jujuy pero también reboteando y marcando del lado ofensivo. Junto con Botta y Hunter se encargaron de mantener a Salta cerca en el marcador. En la visita los mejores artilleros fueron Ramiro Stehli y Santiago Ibarra.
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.