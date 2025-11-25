Salta Basket cayó frente a Jujuy como local

Ahora los salteños volverán a presentarse en el Estadio Delmi este miércoles cuando reciban a Huracán de Las Heras de Mendoza, desde las 22.

Salta tendrá en pocas horas, el miércoles que viene, la oportunidad de revertir lo de esta noche y seguir por la senda por donde había comenzado con tres triunfos (dos de visitante). El miércoles recibirá a Huracán de Las Heras, desde las 22.

La antesala del clásico norteño en LA exponía a dos combinados con gran poderío desde los 6,75 metros (línea de tres puntos), sin embargo los jujeños fueron más efectivos desde esa distancia mientras que Salta no tuvo el fuego de otras noches. A pesar de esto último, el local nunca bajó los brazos y fue por su cuarta victoria.

Enorme juego del oriundo de Campo Quijano, Nicolás Álvarez, defendiendo y chocándose con los grandotes de Jujuy pero también reboteando y marcando del lado ofensivo. Junto con Botta y Hunter se encargaron de mantener a Salta cerca en el marcador. En la visita los mejores artilleros fueron Ramiro Stehli y Santiago Ibarra.