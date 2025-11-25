Con una emotiva foto, Messi recordó a Diego Maradona

Lionel Messi fue uno de los tantos personajes del fútbol que recordaron a Diego Maradona, a cinco años de la muerte del Pelusa. La Pulga publicó una story en Instagram con una foto de un abrazo tras el triunfo ante Nigeria en el debut del Mundial Sudáfrica 2010, por 1 a 0, con gol de Gabriel Heinze.

El Diez dirigió a Leo en la Selección Argentina desde 2008, tras la renuncia del Coco Basile (se fue tras una derrota frente a Chile en Santiago), lo condujo en las Eliminatorias y hasta el certamen en el país africano.

Antes, se habían mostrado públicamente. Por ejemplo, Leo fue invitado al programa La Noche del Diez, que conducía Diego. Precisamente, en ese ciclo en 2005, el campeón del mundo en México 86 aseguró que el jugador que no podía faltar en el Mundial de Alemania 2006 era Messi.

El vínculo entre Diego y Leo desde lo deportivo no continuó, porque la AFA resolvió no renovarle el contrato al técnico tras la eliminación contra Alemania en cuartos de final.

Por la muerte de Maradona, también hubo emotivos mensajes de recuerdo por parte de los clubes, de la AFA y la Conmebol.