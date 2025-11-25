El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Con una emotiva foto, Messi recordó a Diego Maradona
A través de sus redes sociales, el actual capitán de la Selección Argentina dejó su mensaje para Maradona.Deportes25/11/2025
Lionel Messi fue uno de los tantos personajes del fútbol que recordaron a Diego Maradona, a cinco años de la muerte del Pelusa. La Pulga publicó una story en Instagram con una foto de un abrazo tras el triunfo ante Nigeria en el debut del Mundial Sudáfrica 2010, por 1 a 0, con gol de Gabriel Heinze.
El Diez dirigió a Leo en la Selección Argentina desde 2008, tras la renuncia del Coco Basile (se fue tras una derrota frente a Chile en Santiago), lo condujo en las Eliminatorias y hasta el certamen en el país africano.
Antes, se habían mostrado públicamente. Por ejemplo, Leo fue invitado al programa La Noche del Diez, que conducía Diego. Precisamente, en ese ciclo en 2005, el campeón del mundo en México 86 aseguró que el jugador que no podía faltar en el Mundial de Alemania 2006 era Messi.
El vínculo entre Diego y Leo desde lo deportivo no continuó, porque la AFA resolvió no renovarle el contrato al técnico tras la eliminación contra Alemania en cuartos de final.
Por la muerte de Maradona, también hubo emotivos mensajes de recuerdo por parte de los clubes, de la AFA y la Conmebol.
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.