Lionel Messi despidió a Omar Souto: “Tu huella queda para siempre”

El futbolista Lionel Messi despidió con profundo dolor a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales, quien falleció a los 73 años y dejó una marca imborrable dentro de la AFA.

El capitán argentino publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que recordó el papel fundamental que tuvo Souto para que él pudiera iniciar su camino con la camiseta argentina.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.

Souto fue una pieza clave dentro de la estructura de la Selección argentina durante décadas y, especialmente, en la llegada del entonces juvenil Messi. En más de una ocasión, el propio Omar contó cómo tomó un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar uno por uno a los Messi hasta dar con la familia del crack.

“Cuando llamé al padre me dijo: ‘Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports.