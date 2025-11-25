El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Lionel Messi despidió a Omar Souto: “Tu huella queda para siempre”
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.Deportes25/11/2025
El futbolista Lionel Messi despidió con profundo dolor a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales, quien falleció a los 73 años y dejó una marca imborrable dentro de la AFA.
El capitán argentino publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que recordó el papel fundamental que tuvo Souto para que él pudiera iniciar su camino con la camiseta argentina.
“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.
Souto fue una pieza clave dentro de la estructura de la Selección argentina durante décadas y, especialmente, en la llegada del entonces juvenil Messi. En más de una ocasión, el propio Omar contó cómo tomó un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar uno por uno a los Messi hasta dar con la familia del crack.
“Cuando llamé al padre me dijo: ‘Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports.
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.